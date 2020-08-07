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Константин Кушнер
США могут ввести 43% пошлину на стальные бесшовные трубы из Украины
13:51 07.08.2020 |
Комиссия по международной торговле США начало расследовать поставки в страну бесшовных стандартных и линейных труб из спецсталей и углеродистой стали, а также бесшовных труб высокого рабочего давления из России, Чехии, Кореи и Украины. Об этом говорится в сообщении Federal Register, журнала Федерального правительства США.
8 июля Министерство торговли США получило заявление от местного производителя бесшовных труб Vallourec Star, LP, который предполагает, что в США импортные бесшовные трубы из Чехии, Кореи, России и Украины продаются по заниженным ценам.
Согласно сообщению, комиссия планирует проверить реализацию труб в США происхождением из указанных стран с 1 июня 2019 по 30 июня 2020 годы.
Если она выявит факты демпинга, комиссия обещает принять предварительные решения не позднее, чем через 140 дней после даты данного инициирования о введения ограничений на такие поставки.
При этом расчетные демпинговые нормы для бесшовных труб для каждой из указанных стран составляют: Чехия - 50,45 и 51,70%, Корея - 114,80-131,31%, Россия - 41,07-273,47% и Украина - 42,38 и 42,88%.
По указанным категориям в США поставляется продукция производства Интерпайп НТЗ Виктора Пинчука.
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