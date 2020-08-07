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Правительство за месяц потратило на погашение внешних долгов 1,5 млрд долларов
13:30 07.08.2020 |
На обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте в июле 2020 года было направлено 1500,3 млн долларов. Это меньше, чем валютные поступления.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
Как отмечается в сообщении, валютные поступления в пользу правительства в течение месяца составляли 1750,0 млн долларов, в том числе 1128,7 млн долларов - от размещения облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ), 608,2 млн долларов - от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированных в валюте.
В то же время на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено 1500,3 млн долларов (в эквиваленте). Из этой суммы 767,0 млн долларов уплачено за ОВГЗ, номинированным в валюте, остальные средства - по обязательствам перед иностранными кредиторами.
Как сообщало РБК-Украина, размер международных резервов Украины в течение июля 2020 года вырос на 1% до 28 802,44 млн долларов.
Рост резервов в прошлом месяце, обусловлен прежде всего размещением правительством еврооблигаций на 2 млрд долларов.
Напомним, Минфин разместил выпуск евробондов на 2 млрд долларов с погашением в 2033 году с доходностью 7,25% годовых.
Также сообщалось, что Министерство финансов Украины выкупит еврооблигации с погашением в 2021 и 2022 годах на сумму 806 млн долларов и заплатит за них 846 млн долларов.
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