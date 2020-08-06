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«Дыра» в бюджете Пенсионного фонда продолжает расти - аналитики
16:59 06.08.2020 |
Объем непогашенной задолженности Пенсионного фонда перед Единным казначейским счетом достиг уже 13 миллиардов гривень.
Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики.
По данным казначейства в июле 2020 Пенсионному фонду была предоставлена рекордный размер займов на сумму 17,8 млрд грн.
При этом, в течение месяца Пенсионный фонд погасил займов на 16,1 млрд грн. Займы с ЕКС - способ перекрытия разрыва ликвидности Пенсионного фонда. Другими словами - дыры в поступлениях, которые приходится перекрывать за счет ссуд Государственного казначейства.
С начала года Пенсионный фонд уже получил займов на сумму 85,2 млрд грн, из которых погасил лишь 72,2 грн грн. Таким образом, объем непогашенной задолженности Пенсионного фонда перед ЕКС достиг уже 13 млрд грн. И этот объем постоянно растет.
Так, по состоянию на начало июня остаток непогашенных займов составлял 9,2 млрд грн, на начало июля - 11,38 млрд грн. Объем непогашенной задолженности растет с марта. Одна из возможных причин - введение карантина, и связанный с этим разрешение в отдельных случаях не платить/платить с задержкой ЕСВ, а следовательно - уменьшение отчислений в Пенсионный фонд.
При нормальном функционировании государственных учреждений ссуды на покрытие кассовых разрывов должны отсутствовать.
Согласно отчету, который обнародован на его сайте, доходы от ЕСВ за 6 месяцев 2020 выполнены на уровне 44% от годового плана поступлений от ЕСВ.
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