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Минэкономики оценило падение ВВП во втором квартале в 11%
16:55 06.08.2020 |
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает падение ВВП Украины во втором квартале в 11%, а первом полугодии 2020 года - в 6,5%.
Об этом свидетельствует Обзор экономической активности за первое полугодие 2020 года, обнародованный на сайте Минэкономики, передает БизнесЦензор.
В документе отмечается, что падение экономики во втором квартале, по оценке Минэкономики, было несколько меньшим, чем прогнозируемого ранее сокращения на 14%.
"Помесячная динамика видов экономической деятельности свидетельствует, что экономика прошла пик и преодолела рубеж максимально негативного эффекта от жестких противоэпидемических мероприятий как внутри страны, так и за ее пределами, который больше всего ощущался в апреле-мае", - сказано в документе.
В министерстве отмечают постепенное восстановление экономики на фоне смягчения карантина в июне, в частности, в отдельных видах промышленной деятельности (производство потребительских товаров длительного пользования), сфере транспорта и строительной отрасли.
Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) также оценивает спад валового внутреннего продукта (ВВП) Украины во втором квартале 2020 года на уровне 11% к аналогичному периоду 2019 года.
Кабинет министров оценивает падение ВВП в апреле-июне 2020 года на 14%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, говорится в проспекте еврооблигаций Минфина. Падение экономики по итогам года ожидается на 4,8%.
Согласно обновленному макроэкономическому прогнозу Национального банка,украинская экономика упадет в 2020 году на 6%, тогда как раньше ожидалось ее снижение на 5%, однако в последующие годы вернется к росту на уровне около 4%.
По данным Госстата, падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в январе-марте 2020 года составило 1,3% к аналогичному периоду 2019 года.
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