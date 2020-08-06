Финансовые новости
- |
- 06.08.20
- |
- 13:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
«Укравтодор» до 2025 г. планирует построить 2,9 тыс. км цементобетонных дорог
Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") до 2025 года планирует построить 2,9 тыс. км цементобетонных дорог в стране.
Согласно программе развития цементобетонных дорог в Украине, обнародованной главой "Укравтодора" Александром Кубраковым на своей странице в Facebook, основными объектами сети цементобетонных дорог будут объекты на юге Украины, поскольку бетонные дороги более приспособлены к жаркой погоде и прохождению перегруженного транспорта.
В перспективе строительство следующих дорогх: Харьков - Перещепино (М-29, 180 км), Одесса - Новый Буг (Р-55, 135 км), Борисполь-Мариуполь (Н-08, 95 км - в пределах Днепропетровской области).
"В настоящее время цементобетонные дороги составляют лишь 1% общей протяженности сети автомобильных дорог в Украине, но если воплотим разработанную программу - будем иметь не менее 3%, это около 2,9 тыс. км за пять лет", - написал Кубраков.
Глава "Укравтодора" также добавил, что в мире строительство бетонных дорог значительно дороже, чем асфальтобетонных, но, по данным ГП "ГосдорНИИ", в Украине они напротив должны быть дешевле - потому что битум на 60% Украина импортирует, а цемент - отечественный.
"Все тендеры, на "бетонки", которые мы сейчас строим, проводились еще до меня, поэтому не могу их судить. И ожидаем завершения разработки проекта с использованием технологии укатываемого бетона на дороге территориального значения в Киевской области - тендер должен показать реальная ли экономия", - добавил он.
В настоящее время в Украине реализуются проекты с цементобетонным покрытием на дороге Н-31 Киев-Днепр в Полтавской области, на дороге М-06 - обход Житомира и на дороге Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев в Николаевской области.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Крупные политические игроки развернули настоящую охоту на популярных мэров
|Политическое правосудие: Ликвидирует ли судья Вовк партию «Слуга народа»
|Устами народа. Как у Зеленского придумали решить вопрос Донбасса
|Мошенники вместо инвесторов. Чем обернется создание на Донбассе свободных экономических зон
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Электронные сигареты стали в Украине подакцизными: рынок ждет роста цен и дефицита
В РУБРИКЕ
|Группа нардепов просит КС Украины признать неконституционным институт спецконфискации
|«Нафтогаз» уволил главу «Укртрансгаза»
|«Укравтодор» до 2025 г. планирует построить 2,9 тыс. км цементобетонных дорог
|Мировые цены на продовольствие в июле выросли второй месяц подряд
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 06.08.20
|Золото дорожает 6 августа на росте спроса на надежные активы
Это интересно
|LG показала экраны будущего
|Запуск потокового сервиса Xbox Project xCloud состоится 15 сентября
|Взломавший Twitter подросток оказался матерым киберпреступником
|Видеоигра в США впервые одобрена как лекарство по рецепту
|Шотландия избавится от дизельных пассажирских поездов к 2035 году
|Обманутые китайские криптоинвесторы организовали свою мошенническую схему
|Спецверсию кабриолета Lexus LC посвятили морским путешествиям