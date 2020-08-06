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Кабмин утвердил финплан Администрации морских портов
08:00 06.08.2020 |
Кабинет Министров утвердил финансовый план Администрации морских портов Украины на 2020 год, в котором запланированы капитальные инвестиции в объеме 1 млрд 116 млн грн.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Министерство инфраструктуры.
"Морские порты демонстрируют рост в условиях коронакризиса. Важно продолжать создавать условия для роста всей морской отрасли. Капитальные инвестиции Администрации морских портов на 2020 год запланированы в объеме 1 млрд 116 млн грн (без НДС)", - подчеркнул министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Кроме того, в министерстве сообщают, что финансовый план АМПУ на 2020 год предусматривает получение чистого дохода от реализации продукции в размере 7 млрд 487 млн грн, а также общие доходы в размере 7 млрд 962 млн грн. В то же время чистая прибыль предприятия планируется в размере 2 млрд 085 млн грн, а в государственный бюджет и целевые фонды предусматривается направить 3 млрд 613 млн грн.
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