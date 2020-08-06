Кабмин утвердил требования к оформлению и использованию таможенных деклараций

Кабинет министров утвердил требования к оформлению и использованию таможенных деклараций отдельных типов.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В министерстве пояснили, что решение принято во исполнение Закона «О режиме совместного транзита и введении национальной электронной транзитной системы» и Таможенного кодекса.

Постановлением утверждено положение о таможенных декларациях отдельных типов, в котором определены требования к оформлению и использованию таможенных деклараций отдельных типов, форме транзитного сопроводительного документа. Также внесены изменения в Положение о таможенных декларациях, утвержденное постановлением Кабинета министров Украины от 21 мая 2012 года № 450.

Как сообщал Укринформ, в сентябре 2019 года Верховная Рада приняла Закон "О режиме совместного транзита и введении национальной электронной транзитной системы". Закон предусматривает присоединение к соответствующей Конвенции после успешного тестирования системы общего транзита (NCTS) в Украине (процесс продлится около года). Членами Конвенции являются 35 стран.

В апреле 2010 года подразделения Гостаможслужбы начали тестирование софта для присоединения к NCTS, благодаря чему украинский бизнес сможет подавать одну таможенную декларацию при перемещении груза в 35 странах.