Объем сделок M&A в Украине в I пол.-2020 сократился в 4,7 раза - KPMG

Объем сделок слияний и поглощений (M&A) в Украине по итогам января-июня 2020 года сократился на 4,7 раза к аналогичному периоду 2019 года (г/г) и достиг $159 млн, что является наиболее низким результатом с 2015 года, сообщается в исследовании, результаты которого размещены на сайте KPMG в Украине.

Согласно им, общее количество сделок M&A в первой половине 2020 года сократилось на 43% г/г - до 25, что, по оценкам KPMG, обусловлено глобальной экономической нестабильностью, вызванной пандемией вируса COVID-19.

Эксперты KPMG также отметили, что за указанный период большая часть сделок была заключена с украинскими инвесторами, уточнив, что иностранные инвесторы все еще остаются активными на рынке.

По данным KPMG, как и в прошлом году, в центре внимания инвесторов в первом полугодии 2020 года находились сельское хозяйство, недвижимость, транспорт и инфраструктура, инновации и новые технологии, на которые суммарно приходится 91% объема всех заключенных соглашений.

"Во второй половине 2020 года активность на рынке M&A будет оставаться невысокой, поскольку покупатели и продавцы сосредоточены на сохранении своего бизнеса и избегании разрушительных последствий пандемии. (...) Однако в целом наши ожидания в среднесрочной перспективе остаются оптимистичными", – отметила лидер сопровождения корпоративных транзакций КPMG в Украине Светлана Щербатюк, которую цитирует пресс-служба.

Эксперты КPMG полагают, что восстановление рынка M&A в Украине будет проходить за счет территориального расположения между Европой, Ближним Востоком и Азией, высокообразованной и конкурентной рабочей силы, множества привлекательных объектов для инвестиций в частном секторе и растущих возможностей для бизнеса через создание государственно-частного партнерства и приватизации.

К положительным факторам КPMG также относит высокую устойчивость рынка M&A в условиях экономических кризисов, а также принятые правительством Украины меры для поддержки реальной экономики и укрепления макрофинансовой стабильности, в том числе снижение учетной ставки (до 6%), заключение соглашения с ЕБРР о валютном свопе на сумму $500 млн и предварительная договоренность с МВФ о программе stand-by объемом $5 млрд.

Согласно данным KPMG, крупнейшими сделками первой половины 2020 года были:

- покупка группой компаний "Эпицентр К" у корпорации "Сварог Вест Групп" 96,7% корпоративных прав ООО "Хмельницк-Агро" за $100 млн.

- приобретение группой иностранных инвесторов акций международного маркетплейса для поиска репетиторов Preply.com за $10 млн;

- покупка"Бастион-групп" АО "Киевпассервис" у Фонд государственного имущества за $9,4 млн;

- покупка компанией Regal Petroleum Plc у частных инвесторов ООО "Аркона Газ-Энергия". Сумма сделки – $8,6 млн;

- покупка американской компанией Allrise Capital Inc стадиона "Черноморец" в Одессе за $7,2 млн.