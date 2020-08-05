Продажи коммерческих автомобилей в июле увеличились на 11%

В июле свою первую регистрацию прошли 1165 новых коммерческих автомобилей. В результате относительно прошлого года потребительская активность в этом сегменте автомобильного рынка выросла на 11%, сообщает Укравтопром.

Наилучший результат месяца продемонстрировала марка FIAT. В июле свои первые номера получили 275 коммерческих Фиатов. В годовом исчислении регистрации автомобилей этой марки увеличились в 2,7 раза.

Второе месте в рейтинге у PEUGEOT - 164 автомобиля. Июльский спрос на новые коммерческие автомобили этой французской марки вырос почти в 2,2 раза.

Третий показатель у RENAULT - 127 регистраций, что на 39% меньше результата годичной давности.

На четвертой строчки рейтинга MERCEDES-BENZ с 80 новыми коммерческими автомобилями, которые пополнили украинский автопарк. По сравнению с предыдущим годом регистрации новых Мерседесов выросли на 86 процентов.

Также в пятерку лидеров рынка вошел FORD, реализовавший в июле в Украине 72 машины, на одну больше, чем год назад.