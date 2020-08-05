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Продажи коммерческих автомобилей в июле увеличились на 11%
08:55 05.08.2020 |
В июле свою первую регистрацию прошли 1165 новых коммерческих автомобилей. В результате относительно прошлого года потребительская активность в этом сегменте автомобильного рынка выросла на 11%, сообщает Укравтопром.
Наилучший результат месяца продемонстрировала марка FIAT. В июле свои первые номера получили 275 коммерческих Фиатов. В годовом исчислении регистрации автомобилей этой марки увеличились в 2,7 раза.
Второе месте в рейтинге у PEUGEOT - 164 автомобиля. Июльский спрос на новые коммерческие автомобили этой французской марки вырос почти в 2,2 раза.
Третий показатель у RENAULT - 127 регистраций, что на 39% меньше результата годичной давности.
На четвертой строчки рейтинга MERCEDES-BENZ с 80 новыми коммерческими автомобилями, которые пополнили украинский автопарк. По сравнению с предыдущим годом регистрации новых Мерседесов выросли на 86 процентов.
Также в пятерку лидеров рынка вошел FORD, реализовавший в июле в Украине 72 машины, на одну больше, чем год назад.
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