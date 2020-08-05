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Украина за январь-июль сократила производство стали на 6,7%
08:13 05.08.2020 |
За январь-июль 2020 года производство стали в Украине сократилось на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 11,87 млн тонн.
Как передает Укринформ, об этом сообщает объединение предприятий "Укрметаллургпром".
По предварительным данным ОП "Укрметаллургпром", за 7 месяцев 2020 года в Украине было произведено 11,76 млн тонн чугуна (на 1,1% меньше, чем за аналогичный период 2019 года), 11,87 млн тонн стали (на 6,7 % меньше), 10,63 млн тонн металлопроката (на 3,2% меньше).
Как сообщал Укринформ, согласно данным ОП "Укрметаллургпром", за 2019 год в Украине было произведено 20,06 млн тонн чугуна (на 2,4% меньше, чем за 2018 год); 20,85 млн тонн стали (на 1,2% меньше); 18,20 млн тонн проката (на 0,9% меньше).
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