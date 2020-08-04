Объем выполненных стройработ в Украине в июне сократился на 1,7% - Госстат

Объем выполненных строительных работ в Украине в июне 2020 года сократился на 1,7% по сравнению с июнем 2019 года, тогда как в мае-2020 к маю-2019 - на 2%.

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), с начала года объем выполненных стройработ составил 64,6 млрд грн. В целом в январе-июне текущего года этот показатель сократился на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным статведомства, в июне показатель увеличился на 13,4% по сравнению с предыдущим месяцем (согласно сезонно скорректированным данным - сократился на 1,2%), тогда как в мае, по сравнению с апрелем, этот показатель увеличился на 8,3%.

Как сообщил Госстат, в июне-2020 к июню-2019 объем работ сократился в жилом и нежилом строительстве. Так, согласно нескорректированным данным, сокращение объемов в жилом строительстве составило 24,3%, в строительстве нежилых зданий - 5,6%. При этом строительство инженерных сооружений возросло на 12,3%.

Доля нового строительства к общему объему выполненных стройработ составила 41,6%, ремонта - 30,6%, реконструкции и техпереоснащения - 27,8%.

В январе-июне-2020 по сравнению с аналогичным периодом годом ранее рост объемов строительных работ зафиксирован в Донецкой (на 9,4%, до 2,32 млрд грн), Киевской (на 22,6%, до 4,49 млрд грн), Одесской (на 11%, до 6,6 млрд грн), Полтавской (на 1,2%, до 3,29 млрд грн), Хмельницкой (на 6,4%, до 1,49 млрд грн) и Черниговской (на 39,4%, до 907 млн грн) областях.

В остальных 18-ти областях и Киеве зафиксировано падение объемов стройработ, в частности, в Кировоградской (на 36,5%, до 518,9 млн грн), Запорожской (на 36,2%, до 1 млрд грн), Закарпатской (на 31,9%, до 544,8 млн грн). В Киеве объем выполненных стройработ в этот период сократился на 6,6% и составил 15,2 млрд грн.

Статданные приведены без учета оккупированного Крыма и временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщалось, объем выполненных стройработ в Украине в 2019 году увеличился на 20% по сравнению с 2018 годом.

