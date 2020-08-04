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За период карантина статус безработного получили более 395 тысяч украинцев
15:24 04.08.2020 |
В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства зафиксировали прекращение роста количества зарегистрированных безработных.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба министерства.
Так, в апреле 2020 года статус безработного получили 149 тыс. человек, в мае их численность составляла 97 тыс. человек, в июне - 75 тыс. человек, в июле - 68 тыс.
Всего за период карантина, с 12 по 31 июля, статус безработного получили более 395 тыс. граждан. С начала года трудоустроено более 370 тыс. граждан, в том числе за период карантина - 222 тыс.
В частности, удалось задействовать людей в сельском хозяйстве - 46% от всех трудоустроенных; в перерабатывающей промышленности - 14% и в сфере торговли - 13%.
Как сообщал Укринформ, в мае 2020 года правительство начало реализацию плана по созданию условий для повышения занятости населения, направленную на преодоление безработицы, возникшей вследствие пандемии. Речь идет о создании 500 тыс. вакансий в десяти сферах.
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