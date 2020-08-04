ГНС разрабатывает механизм проверки действительности фискальных чеков через «Дию»

Государственная налоговая служба (ГНС) разрабатывает механизм проверки действительности фискальных чеков через приложение "Дия", сообщила замглавы ГНС Наталья Калениченко.

"Мы работаем над тем, чтобы налогоплательщик, который установил приложение "Дия", смог найти, проверить, загрузить чек с тем, чтобы не заходить в электронный кабинет, а именно через "Дию" получить всю необходимую информацию о расчетных операциях", - сказала Калениченко в ходе пресс-конференции в понедельник, посвященной запуску "РРО в смартфоне".

По ее словам, в планах налоговой - расширить бесплатное приложение программного РРО на систему iOS, поскольку программа пока доступна для ОС Android или Windows.

Калениченко добавила, что поступило много пожеланий от бизнеса, чтобы система ПРРО была интегрирована с банковскими сервисами, и это - также среди планов Госналоговой.

Как уточнила Калениченко, на сегодня бизнес зарегистрировал 22,7 тыс. программных РРО, в том числе 14,5 тыс. - на программном решении налоговой. Количество выданных чеков через них - 154 тыс.

Как сообщалось, 1 октября 2020 года вступает в силу норма о "кешбеке", которая предусматривает возврат стоимости покупки за нарушения выдачи чека. Также вводится применение полного размера штрафа за неприменение РРО или невыдачу чека (100% суммы при первом нарушении и 150% при каждом последующем).

С 1 октября 2020 года РРО станут также обязательными для отдельных категорий плательщиков единого налога второй-четвертой групп. С 1 августа законодательство разрешило применять альтернативные формы кассовых аппаратов - программные РРО на добровольной основе.