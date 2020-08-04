Кабмин снял запрет на экспорт масок и респираторов

Запрет на экспорт средств индивидуальной защиты, который действовал в Украине в связи с коронавирусом, снят.

Как передает Укринформ, об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка в Фейсбук.

«Запрет на экспорт средств индивидуальной защиты снят. Это последний запрет на экспорт, который действовал в связи с коронавирусом... Минэкономики и Минздрав договорились, что на сегодня можно отойти от запрета к мониторингу экспорта. Правительство поддержало это решение. Поэтому 1 августа срок действия запрета истек и не был продлен», - написал он.

Как сообщалось, правительство в марте запретило экспорт товаров противоэпидемического назначения, среди которых маски и респираторы, с целью предотвращения распространения на территории Украины коронавируса.

По состоянию на 3 августа в Украине подтверждено 73 158 случаев COVID-19, из них 1738 летальных, 39 876 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 990 новых случаев.