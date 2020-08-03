Дефицит внешней торговли в Украине в июле сократился на 22%

Негативное сальдо внешней торговли Украины в июле 2020 года сократилось на 22,5% по сравнению с июлем 2019-го – до $0,8 млрд, сообщила Государственная таможенная служба на своем сайте.

Согласно ее данным, в целом за январь-июль 2020 года дефицит внешней торговли Украины сократился на 48,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $2,16 млрд.

Как указала таможня, импорт за семь месяцев этого года составил $28,85 млрд, что на 12,6% меньше по сравнению с прошлогодними показателями за этот срок. Проседание экспорта составило 7,4% и в январе-июле он почти достиг показателя в $26,7 млрд.

В июле Украина импортировала товаров на $4,54 млрд (на 14,7% меньше июля-2019), а экспортировала на $3,73 млрд (сокращение к июлю-2019 на 12,9%). Однако по сравнению с предыдущим месяцем эти показатели демонстрируют тренд на восстановление после спада в апреле-мае. В частности, импорт по итогам апреля составил $3,44 млрд, экспорт - $3,85 млрд, в мае - $3,41 млрд и $3,44 млрд соответственно, в июне эти показатели начали восстанавливаться до уровня $4,02 млрд - импорт и $3,39 млрд - экспорт.

В топ-5 стран с наибольшим товарооборотом по итогам семи месяцев - Китай (дефицит внешней торговли $15,2 млрд при общем товарообороте $38,25 млрд), РФ (дефицит $12,4 млрд, товарооборот $37,33 млрд), Германия ( $-10,9 млрд и $25,6 млрд соответственно), Польша ($-2,3 млрд и $24,35 млрд ), Беларусь ($-7,4 млрд, $16,9 млрд), свидетельствуют данные Гостаможни.