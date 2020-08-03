Сводный платежный баланс Украины в июне-2020 сведен с профицитом $978 млн

Сводный платежный баланс Украины в июне 2020 года сведен с профицитом $978 млн, что на 18,5% меньше, чем в июне 2019 года ($1,2 млрд), такие предварительные данные сообщил Национальный банк Украины (НБУ).

Согласно им, профицит текущего счета платежного баланса в прошлом месяце составил $773 млн, тогда как в июне прошлого года дефицит показателя составлял $783 млн.

Объем экспорта товаров в июне сократился на 7,1% (в мае-2020 на 23,7%) – до $3 млрд. Снижение показателя было обусловлено сокращением экспорта черных и цветных металлов на 18,7% (в мае – на 32,1%), продовольственных товаров – на 5% (на 13,4%) и продукции машиностроения – на 3,9% (на 15,3%).

Вместе с тем в прошлом месяце увеличился экспорт продукции химической промышленности на 18,7% (в мае-2020 снизился на 18,4%), в том числе экспорт удобрений – в 2,3 раза (вырос в 2,2 раза), а также экспорт минеральных продуктов – на 3,6% (сократился на 35,2%), древесины и изделий из нее – на 3,9% (сократился на 25,5%) и промышленных товаров – на 6,7% (сократился на 20,6%).

За первое полугодие 2020 года в номинальном измерении вырос экспорт в страны Азии (на 1,1 млрд, или на 15,8%), тогда как экспорт в страны ЕС, Африки и в РФ сократился соответственно на $1,4 млрд (17%), $317 млн (12,4%) и на $207 млн (16,2%). Таким образом, доля экспорта в страны Азии увеличилась до 39% (с 31,7% за аналогичный период 2019 года) в общем экспорте, а в страны ЕС, Африки и в Россию – снизилась соответственно до 33,2% (с 37,5%), 10,6% (с 11,3%) и до 5,1% (с 5,7%).

Импорт товаров в июне-2020 продолжил сокращаться существеннее экспорта – на 17,2% (в мае – 35,2%), до $3,8 млрд. В том числе энергетический импорт сократился в 2,1 раза, как и в мае-2020, а неэнергетический – на 6,6% (в мае – на 30,1%).

В прошлом месяце, в частности, сократился импорт продукции машиностроения на 6,6% (в мае-2020 – на 25,4%), продукции химической промышленности – на 4% (на 33,6%), черных и цветных металлов – на 10,8% (на 34,1%) и древесины и изделий из нее – на 10,7% (на 31,5%). При этом увеличился импорт продовольственных товаров на 34,5% (в мае-2020 снизился на 1,1%) и промышленных товаров – на 3,2% (сократился на 25,3%).

По итогам января-июня 2020 года больше всего в номинальном значении сократился импорт из России (на $1,6 млрд, или в 1,8 раза) и из стран ЕС (на $1,2 млрд, или на 11,4%), при этом доля России в общем импорте уменьшилась 9% (с 13,2% по итогам соответствующего периода 2019 года), а ЕС – увеличилась до 40,5% (с 38,2%).

Кроме того, также немного сократился импорт из стран Азии – на $187 млн (или 2,9%), а их доля в общем импорте возросла до 27,2% (с 23,4% по итогам соответствующего периода 2019 года).

Согласно отчету, профицит торговли услугами в июне-2020 увеличился в 12,6 раза – до $579 млн к маю-2019 (г/г), вследствие преобладания темпов сокращения импорта услуг (в 2,1 раза) над экспортом (на 13,9%).

Отмечается, что снижение импорта услуг произошло на фоне сокращения расходов лиц, путешествующих за границу и краткосрочных мигрантов в 4,3 раза, а также в связи с уменьшением транспортных (в 1,5 раза), других деловых услуг (в 1,4 раза) и платы за использование интеллектуальной собственности (в 2,7 раз).

Сокращению экспорта услуг способствовало снижение транспортных услуг (в 1,4 раза) и расходов лиц, которые путешествуют по Украине (в 27 раз), тогда как экспорт компьютерных услуг продолжил расти (на 18,4%), а также вырос экспорт услуг и переработки материальных ресурсов (в 1,4 раза) и финансовых услуг (в 1,7 раза).

По данным центробанка, профицит баланса первичных доходов в июне-2020 увеличился в 2,8 раза г/г – до $692 млн за счет формирования положительного сальдо по доходам от прямых инвестиций в размере $206 млн, тогда как июне-2019 оно было отрицательным ($609 млн).

Положительное сальдо, в свою очередь, было обусловлено сокращением выплат по дивидендам до $193 млн (в июне-2019 – $329 млн) и отрицательными реинвестируемыми доходами реального сектора – $498 млн (в июне-2020 были положительными и составляли $287 млн). При этом поступления по статье "оплата труда" сократились на 24,3%.

Чистое заимствование от внешнего мира (суммарное сальдо текущего счета и счета операций с капиталом) в прошлом месяце составило $775 млн, что на $7 млн меньше, чем в июне-2019.

Приток капитала по финансовому счету в июне-2020 (чистые заимствования) составил $206 млн, что в 9,8 раза меньше, чем в июне прошлого года. Уточняется, что динамика показателя обуславливалось преимущественно за счет операций государственного сектора.

В прошлом месяце чистый приток по операциям госсектора составил $334 млн (годом ранее – $1,7 млрд), который сформировался за счет поступления официального финансирования от ЕС ($500 млн) и продажи нерезидентами ОВГЗ ($233 млн).

Чистый отток по операциям частного сектора в июне (вместе с ошибками и упущениями) составил $131 млн, что вдвое меньше, чем годом ранее.

Чистый отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в июне-2020 снизился до $367 млн (с $424 млн годом ранее) и обуславливался отрицательными реинвестированными доходами реального сектора ($498 млн).

Вместе с тем по другим статьям наблюдался приток, в частности, по реинвестированию доходов в банковский сектор ($61 млн), по инвестициям в акционерный капитал реального сектора ($48 млн) и по кредитам прямого инвестора ($25 млн).

Чистое сокращение внешней позиции банковской системы (без учета ПИИ) в июне составило $69 млн. Динамика показателя была обусловлена чистым снижением внешней позиции по статье "валюта и депозиты" (на $69 млн), покупкой банками ценных бумаг (на $175 млн) и увеличением внешней задолженности по кредитам и займам (на $175 млн).

Чистое уменьшение внешней позиции реального сектора (без учета ПИИ) в прошлом месяце составило $86 млн, в связи с увеличением внешней задолженности по кредитам и займам (на $182 млн) и по торговым кредитам ( на $119 млн), а также из-за увеличения объемов наличной валюты вне банков (на $215 млн).

По состоянию на 1 июля 2020 года объем международных резервов Украины составляет $28,5 млрд, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 4,9 месяцев, сообщает НБУ.