Сводный платежный баланс Украины в июне-2020 сведен с профицитом $978 млн

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Сводный платежный баланс Украины в июне-2020 сведен с профицитом $978 млн

11:31 03.08.2020 |

Экономика

 

Сводный платежный баланс Украины в июне 2020 года сведен с профицитом $978 млн, что на 18,5% меньше, чем в июне 2019 года ($1,2 млрд), такие предварительные данные сообщил Национальный банк Украины (НБУ).

Согласно им, профицит текущего счета платежного баланса в прошлом месяце составил $773 млн, тогда как в июне прошлого года дефицит показателя составлял $783 млн.

Объем экспорта товаров в июне сократился на 7,1% (в мае-2020 на 23,7%) – до $3 млрд. Снижение показателя было обусловлено сокращением экспорта черных и цветных металлов на 18,7% (в мае – на 32,1%), продовольственных товаров – на 5% (на 13,4%) и продукции машиностроения – на 3,9% (на 15,3%).

Вместе с тем в прошлом месяце увеличился экспорт продукции химической промышленности на 18,7% (в мае-2020 снизился на 18,4%), в том числе экспорт удобрений – в 2,3 раза (вырос в 2,2 раза), а также экспорт минеральных продуктов – на 3,6% (сократился на 35,2%), древесины и изделий из нее – на 3,9% (сократился на 25,5%) и промышленных товаров – на 6,7% (сократился на 20,6%).

За первое полугодие 2020 года в номинальном измерении вырос экспорт в страны Азии (на 1,1 млрд, или на 15,8%), тогда как экспорт в страны ЕС, Африки и в РФ сократился соответственно на $1,4 млрд (17%), $317 млн (12,4%) и на $207 млн (16,2%). Таким образом, доля экспорта в страны Азии увеличилась до 39% (с 31,7% за аналогичный период 2019 года) в общем экспорте, а в страны ЕС, Африки и в Россию – снизилась соответственно до 33,2% (с 37,5%), 10,6% (с 11,3%) и до 5,1% (с 5,7%).

Импорт товаров в июне-2020 продолжил сокращаться существеннее экспорта – на 17,2% (в мае – 35,2%), до $3,8 млрд. В том числе энергетический импорт сократился в 2,1 раза, как и в мае-2020, а неэнергетический – на 6,6% (в мае – на 30,1%).

В прошлом месяце, в частности, сократился импорт продукции машиностроения на 6,6% (в мае-2020 – на 25,4%), продукции химической промышленности – на 4% (на 33,6%), черных и цветных металлов – на 10,8% (на 34,1%) и древесины и изделий из нее – на 10,7% (на 31,5%). При этом увеличился импорт продовольственных товаров на 34,5% (в мае-2020 снизился на 1,1%) и промышленных товаров – на 3,2% (сократился на 25,3%).

По итогам января-июня 2020 года больше всего в номинальном значении сократился импорт из России (на $1,6 млрд, или в 1,8 раза) и из стран ЕС (на $1,2 млрд, или на 11,4%), при этом доля России в общем импорте уменьшилась 9% (с 13,2% по итогам соответствующего периода 2019 года), а ЕС – увеличилась до 40,5% (с 38,2%).

Кроме того, также немного сократился импорт из стран Азии – на $187 млн (или 2,9%), а их доля в общем импорте возросла до 27,2% (с 23,4% по итогам соответствующего периода 2019 года).

Согласно отчету, профицит торговли услугами в июне-2020 увеличился в 12,6 раза – до $579 млн к маю-2019 (г/г), вследствие преобладания темпов сокращения импорта услуг (в 2,1 раза) над экспортом (на 13,9%).

Отмечается, что снижение импорта услуг произошло на фоне сокращения расходов лиц, путешествующих за границу и краткосрочных мигрантов в 4,3 раза, а также в связи с уменьшением транспортных (в 1,5 раза), других деловых услуг (в 1,4 раза) и платы за использование интеллектуальной собственности (в 2,7 раз).

Сокращению экспорта услуг способствовало снижение транспортных услуг (в 1,4 раза) и расходов лиц, которые путешествуют по Украине (в 27 раз), тогда как экспорт компьютерных услуг продолжил расти (на 18,4%), а также вырос экспорт услуг и переработки материальных ресурсов (в 1,4 раза) и финансовых услуг (в 1,7 раза).

По данным центробанка, профицит баланса первичных доходов в июне-2020 увеличился в 2,8 раза г/г – до $692 млн за счет формирования положительного сальдо по доходам от прямых инвестиций в размере $206 млн, тогда как июне-2019 оно было отрицательным ($609 млн).

Положительное сальдо, в свою очередь, было обусловлено сокращением выплат по дивидендам до $193 млн (в июне-2019 – $329 млн) и отрицательными реинвестируемыми доходами реального сектора – $498 млн (в июне-2020 были положительными и составляли $287 млн). При этом поступления по статье "оплата труда" сократились на 24,3%.

Чистое заимствование от внешнего мира (суммарное сальдо текущего счета и счета операций с капиталом) в прошлом месяце составило $775 млн, что на $7 млн меньше, чем в июне-2019.

Приток капитала по финансовому счету в июне-2020 (чистые заимствования) составил $206 млн, что в 9,8 раза меньше, чем в июне прошлого года. Уточняется, что динамика показателя обуславливалось преимущественно за счет операций государственного сектора.

В прошлом месяце чистый приток по операциям госсектора составил $334 млн (годом ранее – $1,7 млрд), который сформировался за счет поступления официального финансирования от ЕС ($500 млн) и продажи нерезидентами ОВГЗ ($233 млн).

Чистый отток по операциям частного сектора в июне (вместе с ошибками и упущениями) составил $131 млн, что вдвое меньше, чем годом ранее.

Чистый отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в июне-2020 снизился до $367 млн (с $424 млн годом ранее) и обуславливался отрицательными реинвестированными доходами реального сектора ($498 млн).

Вместе с тем по другим статьям наблюдался приток, в частности, по реинвестированию доходов в банковский сектор ($61 млн), по инвестициям в акционерный капитал реального сектора ($48 млн) и по кредитам прямого инвестора ($25 млн).

Чистое сокращение внешней позиции банковской системы (без учета ПИИ) в июне составило $69 млн. Динамика показателя была обусловлена чистым снижением внешней позиции по статье "валюта и депозиты" (на $69 млн), покупкой банками ценных бумаг (на $175 млн) и увеличением внешней задолженности по кредитам и займам (на $175 млн).

Чистое уменьшение внешней позиции реального сектора (без учета ПИИ) в прошлом месяце составило $86 млн, в связи с увеличением внешней задолженности по кредитам и займам (на $182 млн) и по торговым кредитам ( на $119 млн), а также из-за увеличения объемов наличной валюты вне банков (на $215 млн).

По состоянию на 1 июля 2020 года объем международных резервов Украины составляет $28,5 млрд, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 4,9 месяцев, сообщает НБУ.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

ПО РУБРИКАМ

15:57 Заявления о якобы причастности связываемых с Суркисами компаний к выводу средств из ПриватБанка являются ложью - адвокат

14:55 Кредитный портфель украинских банков в июне сократился на 2,2%, а объем NPL - на 4,5% - НБУ

13:16 Доллар 3 августа торгуется разнонаправленно к евро и иене на фоне экономической неопределенности

13:13 Половина членов комитета монетарной политики НБУ 22 июля видела учетную ставку неизменной, трое допускали понижение и двое повышение

12:25 Справочный курс гривны 3 августы понижен на 2,61 коп до 27,692 грн/$1

12:01 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 03.08.20

11:47 Биржи АТР 3 августа закрылись в основном ростом на статистике из Китая

11:41 Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 31.07.2020

11:10 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 31 октября

09:06 Золото дорожает 3 августа на росте опасений вокруг ситуации с коронавирусом

08:41 В июле Нацбанк «влил» почти полмиллиарда долларов на поддержку гривни

08:19 Число китов взлетело на 38% на фоне роста биткоина до $11 000

07:58 Кредиторам неплатежеспособных банков за I полугодие выплатили 5,28 миллиарда

07:32 Биржи США выросли 31 июля, подытожив положительные результаты июля

31.07 Курс доллара на межбанке подрос в последний июля. Бизнес финализировал расчеты, а банки фиксировали валютные позиции

• дальше…

16:05 ЦИК Беларуси отказал в установке на избирательных участках видеокамер

15:37 Британия оплатит 50% чека клиентов ресторанов, чтобы стимулировать спрос после карантина

12:04 Польша оштрафовала «Газпром» на 50 миллионов евро

09:17 Оппозиция Венесуэлы отказалась от участия в выборах

31.07 Трамп изменил позицию по поводу переноса президентских выборов

31.07 Сенаторы США предложили ежегодно выделять Украине по 300 млн долларов военной помощи

31.07 В комиссии США объяснили Трампу, что у него нет полномочий переносить выборы

31.07 МИД возмутило заявление посла Венгрии: нарушает договоренности министров

30.07 Додон анонсировал конституционную реформу и создал спецкомиссию

30.07 В Германии подсчитали количество легальных проституток с украинским гражданством

30.07 Трамп предложил перенести президентские выборы в США

30.07 Главы IT-гигантов выступили перед конгрессменами, защищаясь от обвинений в монополизме

30.07 Эрдоган хочет контролировать соцсети. Чем опасен новый закон в Турции

30.07 США ввели санкции против сына Башара Асада

30.07 Генсек НАТО отреагировал на решение США вывести часть войск из Германии

• дальше…

16:57 Ужесточение карантина: УЗ закрыла продажу билетов в Луцк, Тернополь и обратно

31.07 Минюст заработал на платных камерах в СИЗО уже около 379 тыс. гривен

30.07 Решение Кабмина: вместо бэби-боксов деньги на товары в спецмагазинах

29.07 Кабмин одобрил «пилот» по внедрению единого э-билета на транспорт

28.07 Зеленский ввел временный безвиз для китайских туристов

23.07 Киевсовет освободил от паевого взноса объекты «Укрбуда»

22.07 Кабмин отказался от плана провести перепись в 2020г и, возможно, в 2021г - Немчинов

22.07 Венецианская комиссия утвердила «срочный вывод» по закону о референдуме

21.07 В Украине заработали иммиграционные квоты для иностранных IT-специалистов

17.07 Предвыборный хаос. Зачем «слуги народа» подчинили все областные центры райсоветам

17.07 Рада приняла постановление о создании укрупненных районов

17.07 Украина и Гренада договорились об отмене виз

17.07 Взять под контроль Киевсовет: В какую игру будут играть Офис президента и Верещук на столичных выборах

16.07 Правом на бесплатную приватизацию земли воспользовался каждый сотый украинец

16.07 Зеленский тратит на километр дороги $10 млн: У Порошенко получалось втрое дешевле

• дальше…

17:34 Жители украинских городов не чувствуют себя в безопасности - исследование

17:25 Виталий Портников: Кравчук - из поколения президентов, которые поддались на удочку Кремля

10:59 «Торговля на крови»-2: Почему Россия поддержит идею свободной экономической зоны «Донбасс»

07:51 Позитив недели. В Украине создают противокорабельный ракетный комплекс наземного базирования

31.07 Виталий Портников: Письмо Козака - это не дипломатия

31.07 Пискун стал советником генпрокурора - Офис генпрокурора

31.07 МИД возмутило заявление посла Венгрии: нарушает договоренности министров

30.07 Виталий Портников: Какая разница – Кучма или Кравчук?

30.07 Кравчук возглавил делегацию Украины в Трехсторонней контактной группе

30.07 Суды с Коломойским и другими олигархами: НБУ меняет главного юриста

30.07 Венгрия поддержит ужесточение санкций против РФ, если они действительно будут работать - посол

30.07 Визит Орбана в Украину состоится «когда позволят условия» - посол

29.07 Гендиректор «Укроборонпрома» Абромавичус сообщил о возможной смене должности

29.07 Виталий Портников: Уход Кучмы – сигнал о тупике

29.07 Петиция за отставку Геруса набрала более 25000 голосов

• дальше…

16:05 Представлен игрофон Xiaomi Black Shark 3S со 120-Гц дисплеем и ценой от $570

15:49 Дональд Трамп дал Microsoft 45 дней на поглощение TikTok

10:48 Microsoft приостановила переговоры с ByteDance о покупке TikTok

10:14 Lamborghini показала 830-сильный гиперкар Essenza SCV12

09:24 SpaceX успешно вернула корабль Crew Dragon с космонавтами на борту на Землю

09:02 17-летний подросток из Флориды задержан по подозрению во взломе Twitter

31.07 Kia представила новый Carnival

31.07 Amazon вложит свыше $10 млрд в создание сети спутникового интернета

31.07 27 менеджеров пирамиды PlusToken арестованы в Китае. Ущерб превысил $5,8 млрд

31.07 Panasonic рассчитывает повысить удельную энергоемкость аккумуляторов для Tesla на 20%

30.07 Главы IT-гигантов выступили перед конгрессменами, защищаясь от обвинений в монополизме

30.07 Электрокар Sony готовят к дорожным испытаниям

29.07 В Европе появится 20-сильный модульный электрокар eBussy

29.07 Игрофон Xiaomi Black Shark 3S можно будет превратить в игровую приставку для ПК

29.07 Представлена роботизированная собака-поводырь Theia

• дальше…

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно