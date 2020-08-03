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С 1 августа вступили в силу новые штрафы за нарушение использования кассовых аппаратов
08:27 03.08.2020 |
С 1 августа предприниматели должны использовать кассовые аппараты, а также вступили в силу новые штрафные санкции нарушения при использовании регистраторов расчетных операций (РРО, кассовые аппараты).
Об этом говорится в сообщении Налоговой службы, передают Українські Новини.
В 2019 году Верховная Рада ввела программные РРО и упростила процедуру их регистрации.
Министерство финансов в первом полугодии создало платформу для презентации прототипов бесплатного фискального приложения программных регистраторов расчетных операций (РРО).
Тестовой версией бесплатного фискального приложения РРО могут пользоваться все субъекты хозяйствования с 15 июля.
Тестирование бесплатного программного РРО проходило до 31 июля 2020.
Вводится ряд новшеств, в частности, в сфере применения регистраторов расчетных операций, который предусмотрены Законами №128-IX "О внесении изменений в Закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" и другие законы Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг" (с изменениями) и № 129-ІХ "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг" (с изменениями).
Если предприниматели не будут применять РРО или программные РРО, или применять их с нарушением установленных требований, на законодательном уровне предусматриваются штрафные (финансовые) санкции.
Ранее введение новых размеров штрафов планировалось с 19.04.2020, но Законом № 533-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" перенесли сроки применения штрафов.
С 1 августа за первое нарушение налагается штраф в размере 10%, за каждое следующее - 50% стоимости проданных с нарушением товаров (работ, услуг).
А с 1 января 2021 года размер штрафа будет составлять 100% и 150% стоимости проданных с нарушением товаров (работ, услуг) за первое и последующее нарушение соответственно.
Также с сегодняшнего дня предприниматели могут использовать вместо традиционных кассовых аппаратов программные кассовые аппараты (программные РРО).
То есть программные РРО станут лишь альтернативой классическим РРО, а все субъекты хозяйствования, которых закон обязывает проводить расчетные операции за товары и услуги с применением регистраторов расчетных операций, с 1 августа могут по собственному желанию перейти к применению программных РРО.
Также с 1 января 2021 расширяется перечень видов деятельности, при которых нужно обязательно использование РРО (традиционных или программных): РРО будут использовать предприниматели, которые продают ювелирные изделия, старые товары в магазинах, лекарства и медицинские изделия, оказывают платные услуги в сфере здравоохранения, реализуют сложные бытовые приборы, подлежащие гарантийному ремонту, а также те, что работают как гостиницы, рестораны, кафе, турагентства и туроператоры, продают детали для авто.
Кроме того, физические лица-предприниматели, которые являются плательщиками единого налога второй, третьей и четвертой групп независимо от видов деятельности, с 1 апреля 2021 должны применять РРО.
РРО не нужно использовать плательщикам единого налога первой группы и физическим лицам, которые продают на рынке собственные подержанные вещи или продукты собственного подсобного хозяйства.
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