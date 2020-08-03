Нацбанк прогнозирует ускорение инфляции до конца года

Национальный банк Украины оценил спад ВВП во втором квартале 2020 года на уровне 11% в годовом измерении.

Об этом говорится в инфляционном отчете регулятора.

Согласно документу, потребительская инфляция в конце второго квартала ускорилась до 2,4% в июне, однако все еще находилась по нижней границе целевого диапазона 5% ± 1 п. п. Главными факторами ускорения инфляции в конце квартала НБУ называет подорожание отдельных сырых продуктов питания из-за неблагоприятных погодных условий, а также ухудшение инфляционных ожиданий бизнеса и населения.

При этом в Нацбанке прогнозируют ускорение инфляции во втором полугодии 2020 года и ожидают, что на конец года она составит 4,7% в годовом измерении.

«Во-первых, это будет определяться мягкой монетарной и фискальной политикой, которые поддержат потребительский спрос и деловую активность. Во-вторых, на ценах скажется удорожание энергоносителей, а также худший урожай фруктов», - сказано в инфляционном отчете.



