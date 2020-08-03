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Кабмин уже 6 месяцев не подает в ВР список запрещенных к приватизации предприятий - ФГИУ
08:05 03.08.2020 |
Фонд государственного имущества обеспокоен тем, что Кабинет министров уже 6 месяцев не может подать в Верховную Раду список предприятий, которые он считает необходимым внести в список запрещенных к приватизации.
Об этом председатель Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко сообщил в Facebook.
Он усматривает "тревожные сигналы в том, что "правительство уже 6 месяцев не может подать на ВР список предприятий, которые правительство считает необходимым внести в список запрещенных к приватизации".
"Очередная порция объектов для передачи в Фонд (для последующей приватизации - ред.) проходит энный круг, и за 5 месяцев обсуждений список сократился с 360 объектов до 253, а вчера на правительственном комитете отправили на доработку... И что-то там очень стратегическое и кому-то нужное... Следим все внимательно за руками и фамилиями", - написал Сенниченко.
Руководитель ведомства напомнил, что с начала года Фонд госимущества провел более 1200 аукционов. И среди объектов, которые перешли в частную собственность, были как недорогие активы, так и очень дорогостоящие.
"Ежедневно во всех уголках Украины проходят прозрачные аукционы. Только по результатам вчерашнего дня в бюджет поступит 3,65 млн гривень от аукционов по продаже государственного имущества. Львиную долю этой суммы обеспечила продажа здания управления статистики в Ривненской области. За нее в ходе аукциона боролись 36 предпринимателей (больше, чем за «Днепр»;), и в итоге победитель аукциона получил актив за 3,5 миллиона", - отметил Сенниченко.
Он также привел пример того, как успешно можно продать даже практически не действующее предприятия.
"Конкуренция восьми участников за АО «Химтекстильмаш» подняла цену за практически не действующее производство машин и оборудования для легкой и химической промышленности с 0,99 млн до 75 млн гривень. Новые владельцы четко заявили о развитии предприятия по профилю", - добавил глава Фонда.
Кроме того, четыре здания санатория «Нафтуся Прикарпатья» были проданы за 12 млн грн при стартовой цене в 3 млн грн.
"За АО «Киевпастранс» новый владелец заплатил 230,9 млн грн, при этом обязуясь сохранить основное направление деятельности компании в Киеве на 5 лет, в Киевской области - на 15 лет", - добавил глава ФГИУ.
Как сообщал Укринформ, в середине июля отель "Днепр" в центре Киева продали за более чем 1,1 млрд грн.
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