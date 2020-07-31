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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Госфинмониторинг получит данные о финансовом состоянии украинцев из госреестров

13:35 31.07.2020 |

Экономика

 Денис Вергун / UBR.ua

Ведомство проведет комплексный анализ информации и сведений об операциях, подлежащих финансовому мониторингу.

Кабинет министров обновил свои акты в сфере предотвращения и противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.

Во исполнение требований закона от 6 декабря 2019 №361-IX о финансовом мониторинге (вступил в силу 28 апреля 2020 г.), правительство утвердило новую редакцию Положения о Единой государственной информационной системе (ЕГИС) в сфере предотвращения и противодействия отмыванию средств.

Документ обновляет принципы определения информационных ресурсов и использования технологий информационного обмена ЕГИС и порядок предоставления субъектами ЕГИС информационных ресурсов, необходимых для проведения Госфинмониторингом оперативного и стратегического анализа.

Информационный обмен ЕГИС предлагается базировать на СЭВ ГЭИР "Трембита" (Система электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов).

"Трембиту" официально ввели в промышленную эксплуатацию 16 января этого года.

Система позволяет информационным ресурсам государственных органов безопасно обмениваться электронными сообщениями между собой. На момент запуска 47 госорганов уже подписали соглашения о подключении к "Трембите". Также к системе подключены 14 госреестров.

Еще одним решением правительства по требованию вышеупомянутого закона актуализирован порядок формирования перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции.

Новая редакция документа, в частности, предусматривает, что среди оснований включения или исключения лиц к/из перечня является решение административного суда о лицах, которые отвечают критериям, определенным резолюциями Совета безопасности ООН, и сведениям международных организаций о лицах, связанных с террористическими организациями или относительно которых применены международные санкции.

Информация о гражданах, иностранцах, юрлицах и трастов подается в Госфинмониторинг, СБУ и МИД для включения в соответствующий перечень. Эти же органы будут осуществлять рассмотрение запросов относительно исключения лиц из указанного перечня террористов (МИД обеспечит канал для коммуникации лиц со специальным Комитетом СБ ООН).

Кроме того, предусмотрено немедленное доведение до сведения субъектов первичного финансового мониторинга соответствующей информации.

Банки не затронет

Постановлением КМУ №627 от 22.07.2020 (вступил в силу с 24.07.2020) обновлены правила формирования информационной системы, путем объединения организационных и инженерно-технических мероприятий, технических и программных средств, которые обеспечивают сбор и обработку информации, сведений государственных электронных информационных ресурсов, необходимых для проведения Госфинмониторингом комплексного анализа информации и сведений о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу.

"Документ предусматривает создание информационного ресурса для поддержки информационного взаимодействия Госфинмониторинга между государственными органами по вопросам предотвращения и противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (участники системы - Гостаможслужба, ГФС, Госкомстат, НКЦБФР и пр. госорганы). Банки не являются участниками этой системы", - заметила исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.

Таким образом, говорят эксперты, банковских клиентов непосредственно эти изменения не затронут. Реализация новых положений обеспечит техническое соответствие украинского законодательства Международным стандартам FATF по обмену информаций между государственными органами.

О подозрительных сделках будут докладывать бухгалтеры

Система финансового мониторинга состоит из двух ступеней. Первая - это первичные субъекты финансового мониторинга: банки, финансовые компании, аудиторы, юристы и т.д. Вторничный же надзор - это НБУ, Налоговая служба, Госфинмониторинг, как регулятор и пр.

"Результаты мониторинга будут интегрироваться с массой информационных баз, например, таможней, налоговой и пр. Мы, например, как бухгалтеры тоже будем отчитываться Госфинмону, если обнаружим подозрительного клиента, отмывающего деньги. А финмониторинг уже будет проверять его через ту же налоговую, таможню и другие реестры. Это биг-дата в действии", - рассказала UBR.ua гендиректор компании Е. С. Консалтинг Александра Томашевская.

Как правило, говорят эксперты, на первом месте у Госфинмониторинга находится предотвращение финансирование терроризма, на втором - легализация доходов преступным путем. И только на третьем месте - прочие махинации.

"Проводится аналитика, есть типология операций, они изучают уголовные схемы. Почему есть первичные субъекты финмониторинга - потому что именно они могут притормозить осуществление подобной деятельности. Возможно, теперь их аналитики получат больший охват информации, и по нажатию, условно, одной клавиши будут видеть большую картину, нежели сейчас. Это расширит их возможности", - добавила Александра Томашевская.
 

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