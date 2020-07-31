Госгеонедра выставила на аукцион 5 участков с залежами подземных вод и янтаря

Государственная служба геологии и недр Украины на аукцион 16 сентября 2020 года выставила 5 участков с залежами подземных вод и янтаря.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы геологии и недр в Facebook.

"Государственная служба геологии и недр Украины объявила проведение 6 аукциона, на который выставлены два участка с залежами подземных вод и три участка с залежами янтаря. Все объекты номинированы недропользователями", - говорится в сообщении.

Торги состоятся 16 сентября 2020 года и будут проходить на платформе Прозорро.Продажи в режиме реального времени.

"Предоставление спецразрешений на основании честных конкурентных соревнований потенциальных инвесторов - принципиальная позиция Госгеонедр. Электронные аукционы гарантируют прозрачность и справедливую цену за право пользоваться недрами, создают равные условия для всех участников рынка", - сказал глава службы Роман Опимах.

Как сообщалось, Государственная служба геологии и недр получила 98,3 млн грн по итогам четвертого электронного аукциона, который состоялся 17 июля. Наибольший рост стоимости спецразрешения в рамках четвертого аукциона зафиксировали по участку Клищеевский (огнеупорные глины): с первоначальных 16 963 грн цена выросла до 40 010 000 грн.