Рынок китайских новых легковых авто в Украине за полгода вырос на 20%

Несмотря на то, что рынок новых легковых автомобилей в Украине по сравнению с первым полугодием 2019 года уменьшился на 4%, о чем уже писал Укравтопром, продажи китайских автомобилей на нем растут.

Так, с начала года украинцы приобрели и зарегистрировали более 1,3 тыс. новых легковушек из Поднебесной, что на 20% больше, чем год назад. В результате доля китайских машин на рынке новых легковых авто увеличилась с 2,8% до 3,6%.

Более 90% реализованных в Украине в этом году китайских автомобилей пришлось на три бренда: CHERY (793 шт.), HAVAL (306 шт.) и FAW (124 шт.).

Самым популярным автомобилем китайского производства стал CHERY Tiggo 2. С января по июнь этот субкомпактный кроссовер выбрали 375 покупателей.

На втором месте так же представитель семейства CHERY - Tiggo 7, в активе которого 227 регистраций за полгода.

Замыкает лидерскую тройку с результатом 202 продажи среднеразмерный кроссовер HAVAL H6.