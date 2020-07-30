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Ломбарды и кредитные союзы будут принимать цифровые документы с приложения «Дія»
12:45 30.07.2020 |
Небанковские финансовые учреждения, в частности страховые компании, кредитные союзы, ломбарды, платежные организации, операторы почтовой связи и учреждения, предоставляющие услуги по переводу средств и валютным операциям, будут принимать оцифрованные документы с мобильного приложения «Дія».
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации в своем Telegram-канале со ссылкой на постановление Нацбанка.
В Минцифры также сообщили, что сейчас ведомство обрабатывает техническую сторону, чтобы компании смогли подтверждать подлинность документов с приложения «Дія» с помощью цифровых ID-карт или биометрических загранпаспортов.
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