Кабмин урегулировал запуск программы авторизованных экономических операторов

Кабинет министров 29 июля 2020 года урегулировал все формальности для запуска программы авторизованных экономических операторов (АЭО) в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"Кабинет министров принял постановление "Некоторые вопросы функционирования авторизованных экономических операторов", разработанное Минфином совместно с Гостаможслужбой, чем урегулировал все формальности для запуска программы АЭО в Украине", - говорится в сообщении.

Решением правительства утверждена процедура и алгоритм проведения оценки соответствия критериям авторизованного экономического оператора (АЭО), формы документов, которые должны подаваться предприятиями и выдаваться таможенными органами для получения статуса АЭО.

Внедрение программы АЭО будет способствовать предоставлению существенных упрощений таможенных формальностей для предприятий с высокой степенью доверия, что позволит реализовать будущее взаимное признание статуса АЭО уполномоченными органами других государств, предоставит возможность украинским предприятиям участвовать в формировании безопасных цепей поставок товаров и способствовать повышению их конкурентоспособности на внешних рынках.

На сегодняшний день программы АЭО уже реализованы в 83 странах мира, еще 19 стран находятся в стадии их активного внедрения.

В Министерстве отмечают, что программа АЭО поможет ускорить прохождение таможенных процедур, повысить сервис предоставления таможенных услуг, сделает прозрачными и заранее понятными процедуры таможенного оформления, и т.п.

Постановление Кабмина разработано с учетом руководящих принципов ЕС по АЭО (AEO Guidelines) и комментариев бизнес ассоциаций, Европейской комиссии, международных экспертов. В дальнейшем это позволит реализовать соглашения о взаимном признании статуса АЭО (AEO MRA).

"Мы делаем еще один шаг навстречу бизнесу - вводим программу АЭО, которая станет инструментом повышения эффективности ведения бизнеса, улучшения маркетингового статуса компании, которая сможет использовать преимущества статуса АЭО. Мы постепенно претворяем в жизнь наш План действий по реформированию таможни - максимально упрощаем и автоматизируем таможенные процедуры, повышаем эффективность системы анализа рисков. Практическое внедрение программы АЭО в Украине также открывает такие возможности. Кроме того, получение авторизации АЭО позволит добропорядочным компаниям сократить временные и материальные затраты, связанные с осуществлением таможенных формальностей относительно товаров, ориентировочно до 30%", - отметил министр финансов Сергей Марченко.

В Минфине отмечают, что внедрение в Украине программы АЭО и заключение соглашений о взаимном признании статуса АЭО будет способствовать выходу украинского бизнеса, вовлеченного в международные цепи поставки товаров, на рынки ЕС и, потенциально, еще 56-ти стран мира.

Постановление вступает в силу со дня его опубликования.