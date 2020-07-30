Кабмин изменил положение об инвентаризации госпредприятий, которые приватизируются

Кабинет министров внес изменения в постановление 1993 года, которым определялся порядок инвентаризации имущества государственных предприятий перед приватизацией.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества.

"29 июля 2020 года Кабинет Министров Украины принял постановление "О внесении изменений в Положение об инвентаризации имущества государственных предприятий, которые приватизируются (корпоратизируются), а также имущества государственных предприятий и организаций, которое передается в аренду (возвращается после окончания срока действия договора аренды или его расторжения)", утвержденное постановлением Кабинета министров Украины от 02.03.1993 года № 158", - говорится в сообщении.

Отныне в функции инвентаризационной комиссии, которая создается для инвентаризации имущества государственных предприятий, которые приватизируются, включено выявление имущества, не подлежащего приватизации в соответствии с законодательством.

Ответственность за результаты выявления такого имущества постановлением возлагается на председателя и членов инвентаризационной комиссии.

В ФГИУ убеждены, что принятое решение сделает более прозрачной информацию об объектах приватизации, и потенциальные инвесторы будут иметь исчерпывающие данные о статусе всего имущества на этих объектах.

Как сообщал Укринформ, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 29 июля заявил о позитивных ожиданиях от большой приватизации, в частности, планируется около одного миллиарда долларов поступлений в госбюджет в последующие годы.