МВФ пока не планирует приезжать в Киев. Прогресс Украины не комментируют

Официальный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман отказался комментировать прогресс Украины по выполнению условий 18-месячной программы Stand-by, подписанной в мае этого года.

"Я воздержусь от ответа на этот вопрос (Люнгмана спросили, выполняется ли программа МВФ по плану, - Ред.)", - сказал представитель МВФ, выступая на форуме "Корпоративное управление: потеря суверенитета или антидот коррупции" 29 июля.

Позже издание НВ со ссылкой на источники сообщило, что Фонд "мог заморозить" программу с Украиной, поскольку эксперты МВФ не посетили Украину с официальным визитом в июле. Как уточнил собеседник LIGA.net в одной из сторон переговоров, стационарная миссия МВФ в Киеве изначально не была запланирована из-за карантина.

"Вместо этого проходят постоянные онлайн-консультации, это называется "виртуальной миссией", - отметил он. - Информации, когда планируется визит экспертов МВФ непосредственно в Киев, пока нет".