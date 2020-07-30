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Главы набсоветов госкомпаний обратились к президенту из-за ограничения зарплат - Абромавичус
23:32 29.07.2020 |
Генеральный директор госконцерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус в среду передал президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо от глав наблюдательных советов с просьбой решить проблему с введенным на период карантина ограничением зарплат в госкомпаниях в 47 тыс. грн в месяц, так как она снижает эффективность работы и угрожает потерей профессиональных специалистов.
"По зарплатам лично дал (президенту - ИФ) два письма: одно - от глав набсоветов всех госкомпаний, и одно - лично от меня, что страдают 36 руководителей (предприятий из концерна "Укроборонпром" - ИФ) очень важных госкомпаний по поводу этого ограничения", - сказал Абромавичус в ходе круглого стола Киевской школы экономики в среду.
По словам гендиректора "Укроборонпрома", был откровенный разговор на эту тему с главой государства, который уже понимает эту проблему.
"Но сейчас нет голосов в Верховной Раде, поэтому будут предложены в сентябре другие механизмы, чтобы убрать эти (ограничения - ИФ)", - сказал Абромавичус.
По его словам, говорить о полной утрате политической поддержки реформы корпоративного управления преждевременно. "Сейчас на политическом уровне, будем откровенны, проблемы корпоративного управления не есть в приоритете, к сожалению", - в то же время констатировал гендиректор "Укроборонпрома".
Как сообщалось, с введением карантина в марте этого года выплаты чиновникам высокого ранга и руководству госкомпаний были ограничены 10 минимальными зарплатами - 47,23 тыс. грн.
В программе сотрудничества с МВФ stand by власти Украины взяла на себя обязательство отменить это ограничение до 1 июля. В конце этой сессии в первой половине июля президент внес соответствующий вопрос в Верховную Раду на внеочередную сессию, однако потом отозвал его.
В настоящее время карантин в Украине действует до конца августа и с большой вероятностью будет продлен далее.
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