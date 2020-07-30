Шмыгаль ждет от большой приватизации около 1 миллиарда в бюджет

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о позитивных ожиданиях от большой приватизации в последующие годы, в частности, планируется около одного миллиарда долларов поступлений в госбюджет.

Об этом Шмыгаль сказал на заседании правительства в среду, сообщает корреспондент Укринформа.

"У нас есть позитивные ожидания от большой приватизации, которая в последующие годы должна обеспечить около одного миллиарда долларов поступлений в бюджет", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что в планах правительства - принятие решения по совершенствованию процесса инвентаризации имущества государственных предприятий, которые планируются к приватизации для того, чтобы составить объективную информацию о состоянии таких объектов.

Как сообщал Укринформ, в конце марта стало известно, что Фонд государственного имущества не будет выставлять на приватизационные аукционы объекты большой приватизации и государственные предприятия в условиях мировой экономической турбулентности, вызванной эпидемией COVID-19.

В середине февраля глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко заявлял, что ФГИУ в этом году планирует продать более 500 предприятий.

В 2020 году приватизация должна принести государственному бюджету Украины около 12 млрд грн, из них 6 млрд будут получены от малой приватизации и 6 млрд грн - от большой.