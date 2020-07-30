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Бизнес стал чаще жаловаться на действия налоговых органов — Совет бизнес-омбудсмена
16:49 29.07.2020 |
Во 2 квартале 2020 года Совет бизнес-омбудсмена рассмотрел 385 жалоб предпринимателей на нарушение госорганов, чаще всего бизнес жаловался на действия налоговых (68%) и правоохранительных органов (12%).
Об этом сообщает пресс-служба Совета бизнес-омбудсмена.
"Быстрорастущая проблема включения предприятий в список рисковых налогоплательщиков стала крупнейшим по количеству предметом обращений бизнеса во II квартале 2020 года. СБО получил 64 жалобы по этому поводу, что на треть больше по сравнению с I кварталом 2020 года и в четыре раза больше по сравнению с II кварталом 2019 года", - говорится в сообщении.
"Прежде всего, список рисковых налогоплательщиков должен использоваться для отслеживания компаний, причастных к незаконным сделкам с НДС. Однако пока критерии отнесения предприятий к такому перечню часто непонятны, а инструмент используется не по назначению, создавая необоснованное давление на бизнес.
Мы рекомендуем, чтобы решение налогового органа о включении компаний в список рисковых были должным образом обоснованными, а процедура их обжалования - четкой и прозрачной", - заявил бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицкий.
При этом, количество обжалований результатов налоговых проверок (55 жалоб) уменьшилось на 39% по сравнению с I кварталом 2020 года - вследствие моратория на налоговые проверки, введенного на период карантина.
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