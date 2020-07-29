Минэкономики Украины прогнозирует рост ВВП в 2021г. на 4,6% при инфляции 7,3% - проект постановления

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует рост ВВП в 2021 году на 4,6% при инфляции 7,3%, указано в проекте соответствующего постановления, который значится в порядке дня Кабинета министров в среду.

Согласно проекту прогноза на ближайшие три года, в 2022 году рост ВВП ожидается на уровне 4,3% при инфляции 6,2%.

Как указано в проекте постановления, рост экспорта ожидается на 2,9% в следующем и на 6,4% в 2022 году, тогда как рост импорта прогнозируется на уровне 10,6% и 10% соответственно.

Дефицит торгового баланса составит в 2021 году $10,4 млрд и $13,6 млрд в 2022-м, указано в документе.

Как отметило Минэкономики в пояснительной записке, доработанный макропрогноз предусматривает увеличение минимальной зарплаты в 2021 году до 6,25 тыс. грн (в два этапа - до 6 тыс. грн с начала 2021 года и до 6,5 тыс. грн с 1 июля), а в 2022 году - до 6,7 тыс. грн и до 7,176 тыс. грн в 2023-м.

Согласно ожиданиям министерства, номинальная среднемесячная зарплата составил в следующем году 13,632 тыс. грн и 15,414 тыс. грн в 2022-м. При этом безработица составит 9,2% работоспособного населения в следующем году и 8,5% - через год.

Номинальный ВВП в следующем году ожидается на уровне 4,505 трлн грн с дальнейшим ростом до 5,089 трлн грн в 2022-м.

Как сообщалось, правительство Украины в рамках подготовки проекта правок в госбюджет-2020 ухудшило макропрогноз из-за эпидемии коронавируса, в частности, предполагалось, что после падения на 4,3% ВВП в этом году экономика в 2021-м вернется к росту и восстановится на 2,4%.