Инициатива изменений закона о госзакупках может испортить саммит Украина-ЕС – вице-премьер

Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает, что законопроект об изменении правил государственных закупок продукции машиностроения, имеющей предоставляет преференции продукции с локализованным производством может иметь негативное влияние на саммит Украина-ЕС.

Об этом она сказала в интервью "Сегодня".

Вице-премьер подчеркнула, что законопроект в текущей редакции противоречит нашим международным обязательствам.

"Буду очень надеяться, что он не будет иметь негативного влияния на саммит Украина-ЕС, который состоится при участии президента", - сказал Стефанишина.

По ее словам, украинская сторона нетерпением ожидает этого саммита, чтобы наконец-то анонсировать большие решения, "определиться с тем, что такое интеграция внутреннего рынка ЕС, договориться о подписании Соглашения о совместном авиационном пространстве, анонсировать результаты наших "промышленных и энергетических безвизов".

"А такие решения (рассмотрение законопроекта о локализации производства - ред.) фактически ставят под угрозу всю работу, которая продолжается в течение года для того, чтобы президент смог зафиксировать свои политические договоренности на уровне саммита. Евроинтеграция всегда проигрывает популистским инициативам. Международные обязательства тоже. ЕС, НАТО, ВТО - это игра в долгую. Здесь нет простых решений, в отличие от классных слоганов, которые можно выйти и просто сказать на камеру" - заявила Стефанишина.

Вместе с тем, вицепремьер отметила, что не склонна переоценивать значение этого законопроекта.

"Мое предположение - закон просто не будет применяться к стран ВТО и ЕС. Наши международные обязательства предусматривают другие условия работы в сфере госзакупок", - пояснила она.

Как сообщалось, правительство на фоне предварительного одобрения в Совете противоречивого законопроекта о локализации госзакупок рассматривает возможность принять свою похожую постановление, но пока договорился с ЕС провести ее экспертизу на соответствие Соглашению об ассоциации.

Во время визита в Брюссель премьер-министр Денис Шмигаль признал, что последние изменения в закон о госзакупках противоречат ассоциации с ЕС.