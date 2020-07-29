Финансовые новости
- |
- 29.07.20
- |
- 14:00
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В правительстве рассказали, что даст Украине «открытое небо» с ЕС
08:20 29.07.2020 |
На саммите Украина-ЕС правительство готовится подписать соглашение о совместном авиапространстве, утверждая, что это сделает рынок авиаперевозок конкурентным и открытым.
Об этом заявила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью "Сегодня".
"Подписанием Соглашения Украина и ЕС открывают друг для друга рынки авиаперевозок. Это означает, что украинские авиаперевозчики получат расширенный доступ на рынок ЕС. Так же и европейские компании зайдут на украинский рынок", - сказала она.
По словам вице-премьера, рынок станет конкурентным, отрытым и прозрачным.
"Все внутренние рейсы в Украине будут соответствовать таким же стандартам безопасности, как и любой рейс на территории ЕС, и, соответственно, конкуренция повлияет на цену в сторону понижения. Поэтому, выбирая, как добраться в ту или иную часть Европы или Украины, мы чаще будем выбирать тот рейс, который дешевле", - пояснила Стефанишина.
В вопросе подписания соглашения, по ее словам, мяч сейчас на поле европейской стороны.
"Мы со своей стороны представили юридические позиции, по которым мы считаем, что соглашение должно быть подписано", - сказала вице-премьер, напомнив о вопросах территориального спора между Испанией и Британией, которое годами мешало подписать соглашение.
"Но, вместе с тем, можно вспомнить заключение Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, которое подписывалось частями. Ничто уже много лет не мешает Украине подписать Соглашение об общем авиационном пространстве по такому же механизму, чтобы Украина уже могла начать планировать выполнение определенной части Соглашения", - отметила Стефанишина.
Напомним, в июне заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что на саммите Украина-ЕС украинская сторона ожидает заключения соглашения об общем авиационном пространстве.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Валерій Пекар: Управлінська культура політичної верхівки та висновки на майбутнє
|Виталий Портников: Декорация мира от Путина Зеленскому
|Зачем Зеленский создал ВГА в Лисичанске и Северодонецке накануне выборов
|Обстрелы во время «тишины»: Когда Зеленский признает, что его идея провалилась
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Средняя цена автогаза на АЗС 28 июля достигла 11,80 грн/л
|Без транзита российского газа экспорт водорода в ЕС не удастся
|Бензины и ДТ 29 июля дорожают в регионах
|Укрепление гривни в 2021 г. с прогнозных 29,1 грн/$ до 28-27 грн/$ обойдется экономике в 0,2-0,5% ВВП - Минэкономики
|Минэкономики Украины прогнозирует рост ВВП в 2021г. на 4,6% при инфляции 7,3% - проект постановления
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 29.07.20
|Золото 28 июля укрепляется в ожидании решения ФРС по ставке
Это интересно
|Полная батарея за 15 минут: Qualcomm представила технологию быстрой зарядки Quick Charge 5
|Банковский Android-троян Cerberus выставлен на аукцион
|Геймерский смартфон Nubia Red Magic 5S сможет превращаться в домашнюю игровую приставку
|Новый Mercedes-Benz S-Class получит фронтальные подушки для задних пассажиров
|Android опередил iOS по преданности пользователей
|США готовы платить странам, которые откажутся от оборудования Huawei
|В США представлен проект «квантового» Интернета