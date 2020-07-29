В правительстве рассказали, что даст Украине «открытое небо» с ЕС

На саммите Украина-ЕС правительство готовится подписать соглашение о совместном авиапространстве, утверждая, что это сделает рынок авиаперевозок конкурентным и открытым.

Об этом заявила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью "Сегодня".

"Подписанием Соглашения Украина и ЕС открывают друг для друга рынки авиаперевозок. Это означает, что украинские авиаперевозчики получат расширенный доступ на рынок ЕС. Так же и европейские компании зайдут на украинский рынок", - сказала она.

По словам вице-премьера, рынок станет конкурентным, отрытым и прозрачным.

"Все внутренние рейсы в Украине будут соответствовать таким же стандартам безопасности, как и любой рейс на территории ЕС, и, соответственно, конкуренция повлияет на цену в сторону понижения. Поэтому, выбирая, как добраться в ту или иную часть Европы или Украины, мы чаще будем выбирать тот рейс, который дешевле", - пояснила Стефанишина.

В вопросе подписания соглашения, по ее словам, мяч сейчас на поле европейской стороны.

"Мы со своей стороны представили юридические позиции, по которым мы считаем, что соглашение должно быть подписано", - сказала вице-премьер, напомнив о вопросах территориального спора между Испанией и Британией, которое годами мешало подписать соглашение.

"Но, вместе с тем, можно вспомнить заключение Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, которое подписывалось частями. Ничто уже много лет не мешает Украине подписать Соглашение об общем авиационном пространстве по такому же механизму, чтобы Украина уже могла начать планировать выполнение определенной части Соглашения", - отметила Стефанишина.

Напомним, в июне заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что на саммите Украина-ЕС украинская сторона ожидает заключения соглашения об общем авиационном пространстве.