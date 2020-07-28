Реальная зарплата в Украине в июне 2020г. возросла на 4,8% - Госстат

Реальная заработная плата в Украине в июне 2020 года по сравнению с июнем 2019 года увеличилась на 4,8%, а к маю 2020 года - на 9,5%, сообщила Государственная служба статистики во вторник.

Как отмечает Госстат, средняя номинальная заработная плата штатных работников в июне-2020 по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 9,8%, а в годовом измерении (к июню-2019) – на 7,4%, составив 11,579 тыс. грн, что в 2,5 раза выше уровня минимальной заработной платы (4,723 тыс. грн)

Ведомство уточняет, что в мае текущего года она составляла 10, 542 тыс. грн, апреле - 10,430 тыс. грн, в марте – 11,446 тыс. грн, феврале – 10,847 тыс. грн, январе – 10,727 тыс. грн.

По данным статведомства, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в июне 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее наблюдался в Луганской (на 16,4%), Ивано-Франковской (на 15,2%), Кировоградской (на 13,6%), Ривненской (на 12,3%), Черниговской (на 12,2%), Хмельницкой (на 11,4%), Тернопольской (на 10,8%), Черкасской (на 10,7%) и Житомирской (на 10,1%) областях.

При этом сокращение зарплаты было зафиксировано в Донецкой области (на 0,3%).

Самый высокий уровень зарплат в минувшем месяце наблюдался в Киеве (16,393 тыс. грн), самый низкий - в Черновицкой области (9,504 тыс. грн).

В июне-2020 к июню-2019 года заработная плата повысилась в сфере предоставления других услуг - на 27,4%, в здравоохранении и предоставлении социальной защиты – на 17,2%, профессиональной, научной и технической деятельности – на 12%, в сфере административного, вспомогательного обслуживания и образовании на 10,8%, госуправления и обороны, обязательного соцстрахования – на 8,4%, в сельском хозяйстве – на 7,7%, информации и телекоммуникаций – на 7,5%, промышленности – на 6,8%, финансовой и страховой деятельности – на 6,7%, в строительстве – на 4,8% и в сфере оптовой и розничной торговле – на 1,7%.

Тогда как зарплаты работников в сфере временного размещения и организации питания сократились на 24,3%, искусства, спорта и развлечений – на 9,8%, на предприятиях транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности – на 1,8%, в сфере операций с недвижимостью – на 1,4%.