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Украина поднялась на 9 место в мировом производстве чугуна
15:49 28.07.2020 |
По итогам І полугодия 2020 году Украина поднялась на девятое место в мире по производству чугуна и опустилась на тринадцатое по объемам выплавки стали.
Об этом свидетельствуют данные ассоциации Worldsteel, сообщает объединение предприятий "Укрметаллургпром".
«Украина (9,98 млн тонн или 97,4% к январю-июню 2019 года) занимает 9-ю позицию среди 40 стран-производителей чугуна... Украина (10,10 млн тонн или 92,4% к январю-июню 2019 года) занимает 13-е место среди 62 стран-производителей стали», - говорится в сообщении.
Всего, по данным Worldsteel, за январь-июнь 2020 года в мире произведено около 673,24 млн тонн чугуна (633,36 млн тонн доменным способом и 39,88 млн тонн прямым восстановлением). Это почти на 4,4% меньше, чем за I полугодие 2019 года.
Первое место в мировом производстве чугуна по-прежнему принадлежит Китайской Народной Республике, металлурги которой за шесть месяцев 2020 года произвели 432,68 млн онн этой продукции (на 2,2% больше, чем за январь-июнь 2019 года). Доля китайского чугуна в мировом производстве за I полугодие этого года составила 64,3%.
Второе место среди мировых производителей чугуна в I полугодии 2020 года сохранила Индия (44,67 млн тонн, на 21,0% меньше, чем в январе-июне 2019 года), третье - Япония (31,92 млн тонн, на 15,8 % меньше), четвертое - Россия (26,28 млн тонн, на 4,1% больше), пятое - Южная Корея (21,52 млн тонн, на 8,7% меньше). Украина по итогам I полугодия 2020 года заняла девятое место среди 40 мировых производителей чугуна, произведя за этот период около 9,98 млн тонн данной продукции, на 2,6% меньше, чем за январь-июнь 2019 года.
Мировая выплавка стали за 6 месяцев 2020 года составила 873,13 млн тонн, что на 6,0% меньше, чем в первом полугодии 2019 года.
Лидером среди мировых производителей этой продукции также является Китайская Народная Республика, где за указанный период произвели 499,01 млн тонн стали (на 1,4% больше, чем за январь-июнь 2019 года). Доля КНР в мировом производстве стали составила 57,2%.
За Китаем в ТОП-5 производителей стали идут: Индия (43,13 млн тонн; на 24,3% меньше, чем в I полугодии 2019 года), Япония (42,21 млн тонн, на 17,4% меньше), США (36,20 млн тонн, на 18,3% меньше) и Россия (35,25 млн тонн, на 2,9% меньше). Среди 62 стран-производителей стали Украина за этот период оказалась на тринадцатом месте (10,10 млн тонн, на 7,6% меньше, чем за I полугодие 2019 года).
Как сообщал Укринформ, согласно данным Worldsteel, по итогам 2019 года Украина заняла десятое место в мире по производству чугуна с показателем 20,06 млн тонн и тринадцатое - по объемам выплавки стали, произведя 20,85 млн тонн этой продукции.
По итогам I квартала 2020 года Украина занимала десятое место в мире по производству чугуна (5,095 млн тонн) и одиннадцатое по объемам выплавки стали (5,32 млн тонн).
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