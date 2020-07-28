Производителям лекарств сертификаты будут выдавать на основе дистанционного оценивания

Гослекслужба получила право выдавать производителям лекарств сертификаты соответствия требованиям GMP на основе дистанционного оценивания.

Об этом на брифинге 28 июля заявил заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко, сообщает корреспондент Укринформа.

"Минздрав инициировал изменения в порядок подтверждения соответствия условий производства лекарственных средств условиям принятой производственной практики. Речь идет о сертификации производств, то есть о выдаче сертификатов GMP производствам. Изменения, которые были инициированы Минздравом, предусматривают, что Гослекслужба имеет право выдавать сертификаты соответствия требованиям GMP на основе проведения дистанционного оценивания производителей лекарственных средств, поскольку в условиях карантина проведение инспектирования физического фактически невозможно", - сказал Иващенко.

Он сообщил: порядком предусмотрено, что основаниями для проведения дистанционного оценивания является введение Украиной или страной-производителем чрезвычайного или военного положения, официальное признание ВОЗ болезни пандемией, чрезвычайной ситуации в области здравоохранения.

Соответственно Гослекслужба имеет право выдавать сертификаты GMP, применяя механизм документированного опроса производителя.

Кроме того, изменения в порядок подтверждения соответствия условий производства лекарственных средств предусматривают признание Украиной официальных документов относительно соответствия производства лекарственных средств требованиям GMP, выданных уполномоченными органами стран ЕС, Великобритании и стран, которые имеют соглашение о взаимном признании между ЕС и Украиной.