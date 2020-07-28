Альтернатива государственному программному РРО. Что новый стартап Дубилета предлагает бизнесу

Мыкола Олиярнык / UBR.ua

Виртуальный кассовый аппарат Checkbox рассчитан как на мелких предпринимателей, так и на крупный ритейл.

Сооснователь monobank, экс-министр Кабмина Дмитрий Дубилет объявил о запуске стороннего проекта, не связанного с банковским бизнесом. Это Checkbox - сервис программного расчетного регистратора операций (РРО). Проще говоря, "кассового аппарата", но - виртуального. Напомним, что с 1 августа вступает в действие закон, разрешающий применение таких инструментов.

Редакция UBR.ua попросила Дмитрия Дубилета рассказать подробности о новом направлении его бизнеса.

Что такое Checkbox и для чего он предназначен?

Checkbox - это сервис, который мы создали для всех, кому необходимо отчитываться перед налоговой, кто сейчас обязан иметь кассовые аппараты.

Продукт представляет собой программное РРО или "программная касса", которая позволит предпринимателям "от мала до велика" экономить на кассовом оборудовании.

Вместо того, чтобы вкладывать деньги в покупку, а потом - в поддержку этих так называемых "гробиков, кассовых аппаратов будет возможность для микробизнеса пользоваться простой веб-страничкой. Или мобильным приложением, или чат-ботом, который мы разработали.

Для интернет-магазинов будет возможность через API интегрироваться в свои системы. Для крупного ритейла у нас также есть специальное решение. Оно позволяет легко интегрироваться в их фронтальные системы. Вместо кассовых аппаратов по всему магазину можно будет пользоваться простой программкой, которая будет отправлять в налоговую всю необходимую отчетность.

Какие преимущества по сравнению с конкурентами?

Если честно, мы пока не видели конкурентов. Дело в том, что только сейчас происходит дерегуляция. С 1 августа будет возможен запуск программных РРО.

Наше ключевое преимущество - то, что у нас "получилась" очень крутая команда. У нас люди, которые глубоко разбираются в криптографии, в электронных цифровых подписях. Которые достаточно досконально знают API налоговой. Для которых уже не является сюрпризом, если API налоговой неожиданно меняются.

С одной стороны, мы вложили весь свой опыт, чтобы юзабилити продукта было как можно более простым. Чтобы без участия "айтишников" и бухгалтеров можно было очень просто настроить свой кассовый аппарат. Особенно это касается малого бизнеса.

Мы рассчитываем на то, что наше ключевое преимущество - это крутой продукт, которым будет приятно и просто пользоваться.

С другой стороны, это, конечно же, финансовый аспект. Потому что сейчас рынок представляет собой фактически олигополию, поделен между несколькими компаниями.

Мы сейчас выйдем с продуктом, который будет стоить гораздо меньше по сравнению с этими компаниями.

Какой объем инвестиций в этот проект?

Пока не готов сказать. Могу сказать, что это совсем небольшие деньги. Ключевой вклад с моей стороны - это управленческая инвестиция.

Как Вы оцениваете перспективы рынка программных РРО?

Рынок сейчас достаточно большой, и он станет еще больше в следующем году. Когда по закону еще большее количество предпринимателей должны будут установить кассовые аппараты.

Откуда взялось название, что оно обозначает?

Мы долго думали над этим названием. Хотелось иметь в названии что-то, связанное с кассами. В итоге Checkbox с одной стороны имеет слово "чек", а с другой стороны имеет такую "айтишную" коннотацию.

Возможно, в будущем в айдентике мы будем мы будем использовать что-то, связанное еще и с боксом. У нас пока дискуссия по поводу того, что сделать талисманом. Так же, как кот в monobank, у нас тоже, возможно, появится смешная зверушка в боксерских перчатках в качестве нашего талисмана.

Можно ли назвать Checkbox альтернативой государственному программному РРО?

Да, безусловно можно. Мы считаем, что тот продукт, который мы сделаем и представим на рынок, он будет и более продвинут, и более удобный. И, самое главное - более простой для использования.

Надо понимать, что тот РРО, который представило государство, подходит для микробизнеса. В то время как мы сделали решение в том числе для среднего и крупного бизнеса.

Как Вы оцениваете степень готовности государственного программного РРО?

Как любой новый продукт, особенно который имеет государственное происхождение, там есть недоработки и API еще меняется. Но с другой стороны я могу сказать, что в налоговой крутая IT-команда работает.

Я думаю, что все будет работать не безукоризненно, особенно на первой стадии. Но точно так же как сейчас не слышно что-либо про массовые сбои у текущих кассовых аппаратов - хотя они, конечно, случаются - вот я думаю, что через некоторое время программные РРО станут стандартом и там не будет каких-то эксцессов технических.

На чем основывается уверенность, что идея с платной моделью ПРРО сработает?

Мы считаем, что та цена, которая у нас сейчас стоит в прайсе на продукт, сравнительно небольшая. Она гораздо меньше, чем та цена, которую сейчас обычно платит бизнес за кассовые аппараты. И вкупе с нашим сервисом, нашей поддержкой, простотой продукта, функционалом я уверен, что бизнес с удовольствием будет платить небольшие деньги за то, чтобы пользоваться этим продуктом.