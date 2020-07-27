Финансовые новости
- |
- 27.07.20
- |
- 23:43
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Более 60% украинцев видят ухудшение экономического положения за последние пол года
Более 60% украинцев считают, что экономическое положение в Украине ухудшилось за последние полгода, четверть полагают, что оно не изменилось, и только 8% отметили улучшение.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 15-20 июля.
"Более 60% считают, что экономическое положение в Украине ухудшилось за последние полгода, четверть полагают, что оно не изменилось, и только 8% отметили улучшение. В то же время настроения относительно будущего более оптимистичны: 17% считают, что в ближайшие 6 месяцев экономическая ситуация в Украине улучшится, 35% считают, что она не изменится, и 40% - ожидают ухудшения. Однако в долгосрочной динамике процент тех, кто ожидает улучшения, - падает, наряду с этим несколько уменьшается и чувство эмоции надежды (26%) среди населения, а разочарование остается эмоцией, которую испытывают больше всего (43%)", - говорится в сообщении.
Причину возможного экономического кризиса большинство опрошенных усматривает в некомпетентности властей, хотя четверть считает, что экономический упадок наступит из-за коронавируса.
В целом, по результатам опроса, 19% считают, что в целом дела в Украине идут в правильном направлении, и 68% - противоположного мнения.
Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Москва не может быть гарантом перемирия на Донбассе - Песков
|Бюро экономической безопасности: На кого будет работать новая спецслужба Зеленского
|«Діра» в бюджеті – 300 мільярдів. Чи зможе уряд профінансувати такий дефіцит
|Если Зеленский примет решение наступать на Крым, я буду в первых рядах штурмового батальона, - Александр Турчинов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Альтернатива государственному программному РРО. Что новый стартап Дубилета предлагает бизнесу
|Нардеп Скороход отозвала свое блокирующее закон о поддержке ВИЭ постановление - Герус
|Шмыгаль предложил Урускому вернуться к идее присоединения «Южмаша» к КБ «Южное»
|Украинцы смогут получать официальные электронные адреса от государства
|Более 60% украинцев видят ухудшение экономического положения за последние пол года
|Зеленский ветировал закон о резерве госслужащих
|Нефть дорожает 27 июля на фоне ослабления доллара, Brent - $43,47 за баррель
Это интересно
|Бывший дизайнер Jaguar улучшил Aston Martin Vanquish
|Мировые расходы на кибербезопасность в этом году превысят $43 миллиарда
|Fiat Chrysler будет выпускать беспилотники
|Microsoft добавила функцию «зрительного контакта» на основе ИИ в приложение Surface
|Китай отправил на Марс свой первый зонд «Вопросы к небу»
|5000 мА•ч и 100 Вт — это новая «норма» для смартфонов
|144 Гц, 1 мс, Snapdragon 865+, 16 ГБ и 6000 мА·ч. Представлен игровой монстр Asus ROG Phone 3