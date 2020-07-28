ICU оценивает падение ВВП Украины в июне на уровне 8% и прогнозирует спад по итогам II кв. на 10-11%

Инвестиционная группа ICU ожидает замедления падения валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в июне 2020 года до 8% к аналогичному периоду 2019 года (г/г) благодаря улучшению показателей промышленности и торговли, сообщил глава департамента макроэкономических исследований группы Сергей Николайчук в понедельник.

"На основе месячных показателей мы оцениваем падение ВВП во втором квартале примерно на 10-11% г/г (по сравнению с 10% г/г в нашем прогнозе). В то же время более 1 процентного пункта в этом падении обеспечено фактором позднего начала сбора урожая зерновых, что должно компенсироваться в следующем квартале", – написал он в Facebook.

Уточняется, что при этом во многих других сферах восстановление экономики происходит быстрее предыдущих ожиданий группы.

Николайчук также указал, что достаточно быстрое восстановление внутреннего спроса и мировой экономики увеличивают вероятность лучшего результата для ВВП по итогам 2020 года по сравнению с июньским прогнозом ICU (падение на 6,7%).

Вместе с тем, риски дальнейшего восстановления остаются высокими вследствие новых волн заражения COVID-19 в отдельных регионах мира и возможного ухудшения ожиданий относительно перспектив экономического развития потребителями и бизнесом, отметил аналитик.

Николайчук добавил, что опубликованные данные Госстата по транспорту, торговле и промышленности в июне подтвердили ожидания инвестиционной группы относительно продолжения восстановления экономической активности с ослаблением карантина и социального дистанционирования.