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Только 18% украинцев знают, сколько в Украине налогов – опрос
19:16 24.07.2020 |
Более 56% опрошенных украинцев хотят платить низкие налоги и самостоятельно распоряжаться своими доходами, чтобы оплачивать услуги частных и госучреждений, при этом только 18% знают, сколько в Украине налогов.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного КМИС по заказу CASE-Украина.
"Вместе с тем чуть больше 20% готовы платить больше налогов, но при этом бесплатно получать государственные услуги", - говорится в сообщении.
По словам кандидата философских наук, старшего научного сотрудника Института социологии НАН Украины Ольги Иващенко, главный вывод исследования - украинцы практически не знают, каким образом наполняется бюджет, куда идут налоги, однако большинство уверено, что хочет платить меньше налогов.
"Платить меньше налогов и самим распоряжаться доходом хотят 56%. Подавляющее большинство - граждане 30-39, по уровню дохода - преимущественно средний и высокий, но есть и низкие. Зато подавляющее большинство 20,6%, кто готов платить более высокие налоги, но иметь больше бесплатных услуг - армейские служащие и полицейские", - пояснила Иващенко.
По словам социолога, объяснить эти цифры можно тем, что советская ошибочная система низких зарплат обернулась большими проблемами и уже не работает, а у людей есть колоссальное недоверие к государственным институтам и сомнения в рациональности использования бюджетных средств.
"Еще один тренд, который выявило исследование КМИС - большинство украинцев понятия не имеют, за счет чего состоит бюджет, какая в стране система налогообложения, и лишь 18% знают, сколько в Украине налогов. Зато положительная тенденция в том, что все больше молодых людей начинает хорошо ориентироваться в фискальной системе страны", - добавили социологи.
"Речь идет о тотальной неосведомленности населения в налоговом плане. 18% респондентов считают, что, покупая товар, мы платим 0% налога - то есть, они не знают, что в цену любого товара заложена стоимость НДС.
И для большинства то, что мы платим налоги - это такая абстрактная мантра. Поэтому нужно проводить просветительскую работу, чтобы повысить налоговую грамотность населения", - подчеркнул исполнительный директор "CASE-Украина" Дмитрий Боярчук.
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