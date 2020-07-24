Госбюджет за 6 мес.-2020 сведен с дефицитом 18,8 млрд грн

Дефицит государственного бюджета Украины в январе-июне 2020 года составил 18,84 млрд грн, в том числе 28,38 млрд грн - по общему фонду при плане в 42 млрд грн.

Как сообщила Государственная казначейская служба на сайте в пятницу, заимствования за этот период составили почти 263 млрд грн, в том числе 259,4 - по общему фонду, что в целом соответствовало плану.

Внешние заимствования составили 109,33 млрд грн, из которых 105,8 млрд грн - по общему фонду, что также соответствует заложенным ожиданиям, свидетельствуют данные Госказначейства.

В то же время погашения составили 156,16 млрд грн, в соответствии с планом.

Доходы госбюджета за указанный период достигли 519,39 млрд грн, в том числе по общему фонду 450,9 млрд грн при плане в 489,33 млрд грн.

Расходы в январе-июне достигли 536,9 млрд грн, в том числе по общему фонду 480,07 млрд грн при запланированных 530,75 млрд грн, указывает ГКСУ.

Доходы госбюджета на 2020 год утверждены в размере 975,833 млрд грн (в том числе 855,4 млрд грн по общему фонду), расходы - 1,266 трлн грн (1,135 трлн грн).

