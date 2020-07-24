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Кабмин распределил 100% средств Фонда борьбы с COVID-19
15:07 24.07.2020 |
Кабинет министров по состоянию на 24 июля распределил 66 млрд грн средств Фонда борьбы с COVID-19 по приоритетным направлениям. Таким образом, объем выделенных средств из фонда достиг объема бюджетного назначения.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
Как отмечается в сообщении, сначала в фонд закладывалось 64,7 млрд грн, позже он был увеличен до 66 млрд грн
По данным пресс-службы, кассовые расходы средств фонда по состоянию на 22 июля составили 9,7 млрд грн.
Из фонда было выделено 16 млрд грн для системы здравоохранения, в частности для обеспечения медиков средствами индивидуальной защиты, для выплаты повышенной заработной платы, закупки для больниц оборудования, в том числе аппаратов искусственного дыхания, а также для строительства, реконструкции и ремонта приемных отделений.
Для финансирования фонда по безработице ушло около 7 млрд грн, из которых 2,7 млрд грн выделено на помощь по частичной безработице. Еще 1,2 млрд грн Минсоцполитики выделено для физических лиц - предпринимателей с детьми в возрасте до 10 лет. Также 2,5 млрд грн направлено на доплаты военнослужащим.
Кроме того, 35 млрд грн пойдет на реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог.
Напомним, Верховная рада в апреле внесла изменения в государственный бюджет на 2020 года, создав в нем фонд борьбы COVID-19 на 64,7 млрд грн.
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