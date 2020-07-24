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Цены на жилье в Украине во II кв. выросли на первичном рынке на 6,7%, на вторичном на 9,4% - Госстат
23:18 23.07.2020 |
Цены на первичном рынке жилья в Украине в апреле-июне 2020 года выросли на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, на вторичном рынке - на 9,4%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).
По данным ведомства, наибольший рост цен на первичном рынке жилья во втором квартале наблюдается на однокомнатные квартиры (на 8,1%), тогда как двухкомнатные подорожали на 5,6%, а трехкомнатные - на 6%.
На вторичном рынке больше всего выросли цены на однокомнатные квартиры (на 12,5%), двухкомнатные подорожали на 9,8%, трехкомнатные - на 6,2%.
В то же время, по информации Госстата, в указанный отчетный период рост цен на жилье ускорился на первичном рынке и замедлился на вторичном. В частности, на "первичке" цены на жилье выросли на 1,8% по сравнению с первым кварталом 2020 года: (на 2,1% на одно- и двухкомнатные квартиры, на 0,3% - на трехкомнатные). При этом в первом квартале 2020 года к четвертому кварталу 2019 года рост ускорился лишь на 1,4%.
На "вторичке" во втором квартале по сравнению с первым цены на жилье выросли на 1,5% (на 2,5% на однокомнатные квартиры, на 0,8% - на двухкомнатные, на 1,4% - на трехкомнатные), тогда как к четвертому кварталу 2019 года они выросли на 3,6%.
Показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя, а также части оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
Как сообщалось со ссылкой на Госстат, цены на первичном рынке жилья в Украине в 2019 году выросли на 6,6% по сравнению с 2018 годом, на вторичном - на 11,1%
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