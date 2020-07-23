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Украина и ЕС подписали соглашение об условиях займа на сумму 1,2 млрд евро
15:12 23.07.2020 |
Правительство Украины и Европейская комиссия в четверг в Брюсселе подписали меморандум и кредитное соглашение, устанавливающее предоставление Украине макрофинансовой помощи на сумму 1,2 млрд евро.
Об этом сообщает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды".
Согласно подписанному документу, сумма займа в 1,2 млрд евро разделена на два транша, оба из которых будут направлены в госбюджет и могут быть использованы для преодоления бюджетного дефицита, и для поддержки проведения структурных реформ в Украине.
Средства предоставляются Украине на 15 лет, до 2035 года, по низкой плавающей ставке (сейчас она составляет 0,125% годовых).
Первые 600 млн евро макрофинансовой помощи (МФД) Украина получит без выполнения дополнительных условий. Премьер Денис Шмыгаль прогнозирует, что это произойдет в течение недели после вступления соглашения в силу; для этого его должна ратифицировать Верховная Рада. В правительстве рассчитывают, что это произойдет еще летом.
Выделение следующих 600 млн будет одобрено европейской стороной лишь в случае, если Украина выполнит ряд условий, разделенных на 4 блока - управление государственными финансами, управления и верховенство права, улучшение бизнес-климата, а также секторальные реформы.
Среди прочего, для получения второго транша МФД Украина должна передать централизованные закупки лекарственных средств, медицинских изделий и индивидуальных средств защиты в ведении ГП "Медицинские закупки Украины"; должна продолжиться реформа налоговой и таможни; должна быть создана новая Высшая квалификационная комиссия судей и состояться корпоратизация 10 крупнейших государственных предприятий.
В Брюсселе ранее заявляли, что соблюдение независимости Нацбанка является требованием всех программ МВФ. Евросоюз выделяет макрофинансовую помощь тем странам, которые имеют действующую программу с Международным валютным фондом.
Ранее Шмыгаль сообщил, что в телефонном разговоре с Домбровскисом заверил еврочиновника в том, что независимость "Национального банка остается для нас безусловным приоритетом".
Напомним, в июне Еврокомиссия выделила Украине второй транш объемом 500 млн евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи.
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