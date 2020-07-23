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Общий фонд местных бюджетов в І пол.-2020 возрос на 2% - Минфин
13:27 23.07.2020 |
Общий фонд местных бюджетов январе-июне 2020 года увеличился на 2,1%, или 2,7 млрд грн, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 131,5 млрд грн, сообщается на сайте Министерства финансов.
"За январь-июнь текущего года в общий фонд местных бюджетов (без учета межбюджетных трансфертов) поступило 131,5 млрд гривен", - указано на сайте Минфина в четверг.
Поступления от платы на землю сократились за указанный период на 14,5% и составили 13,3 млрд грн, отметил Минфин.
"В основном это связано со временным освобождением от уплаты данного налога в местные бюджеты", - пояснили в министерстве.
Согласно сообщению, фактические поступления налога на доходы физлиц (НДФЛ) в первом полугодии этого года по сравнению с январем-июнем прошлого года возросли на 5% - до 81 млрд грн.
Показали рост также фактические поступления от налога на недвижимость: в январе-июне этого года этот налог принес в местные бюджеты 2,3 млрд грн, что на 7,7% больше по сравнению с первым полугодием 2019-го.
Рост поступления от единого налога за указанный период составил 9,6%, а в целом поступления от него составили 17,7 млрд грн, свидетельствуют данные Минфина.
"Также, по состоянию на 1 июля 2020 года, правительство обеспечило перечисление межбюджетных трансфертов органам местного самоуправление в объеме 85 млрд грн, что составляет 100% взятых бюджетных обязательств", - указал Минфин.
По его данным, наибольшая доля трансфертов приходится на образовательную субвенцию - 46,7 млрд грн, медицинскую - 14,6 млрд грн, базовая дотация - 6,6 млрд грн.
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