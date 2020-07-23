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В Минфине пока не видят оснований для «коронавирусного» фонда в бюджете-2021
08:09 23.07.2020 |
В Министерстве финансов пока не видят оснований для предусмотрения в новом бюджете на 2021 год создания фонда борьбы с коронавирусом.
Об этом в интервью изданию "Главком" рассказал заместитель министра финансов Роман Ермоличев, отвечая на вопрос, будут ли в новом бюджете на 2021 год выделяться средства на пополнение фонда борьбы с коронавирусом, если карантин продлится и в следующем году.
"Любые расходы имеют бюджетный период - год, который заканчивается 31 декабря. Трудно спрогнозировать, будет ли предусмотрен такой фонд в Госбюджете-2021. Бюджетный процесс только что начался. В меморандуме с МВФ прописано, что фонд должен действовать до 31 декабря 2020 года. Если будет вспышка заболеваемости, рассмотрим вопрос о создании такого фонда на следующий год. На данный момент не вижу таких оснований", - сказал Ермоличев.
Он отметил, что фонд - это возможность оперативно решать актуальные вопросы.
"Например, если появляется необходимость срочно приобрести аппараты ИВЛ (искусственной вентиляции легких), то можно не вносить изменения в бюджет, а решением правительства по согласованию с парламентским бюджетным комитетом направить на эту потребность средства из фонда. В условиях экстренных ситуаций это, по нашему мнению, положительное решение", - акцентировал Ермоличев.
Как сообщал Укринформ, Фонд борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 создан в соответствии с изменениями в государственный бюджет на 2020 год. Размер фонда составляет 64,7 млрд грн.
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