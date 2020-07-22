Падение промышленного производства замедлилось до 5,6%, – Госстат

Промышленное производство в Украине в июне 2020 года, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сократилось на 5,6%, тогда как в мае падение составляло 12,2%, а в апреле достигало 16,2%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат), передает БизнесЦензор.

С учетом коррекции на эффект календарных дней падение промпроизводства в июне составило 7,1%, по сравнению с 11,7% в мае и 16,7% а апреле.

По отношению к маю 2020 года в июне зафиксирован рост промышленного производства на 4,1%, с коррекцией на количество рабочих дней рост составил 3,4%.

В перерабатывающей промышленности в июне 2020 года к аналогичному месяцу 2019 года падение без учета коррекции составило 6,2%, в добывающей промышленности и разработке карьеров - 4,9%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - 4%.

В целом за январь-июнь 2020 года промпроизводство в Украине сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,3%. В том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров - на 6,3%, перерабатывающей промышленности - на 9,6%, в поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха - на 6,5%.

Как сообщалось, промышленное производство в Украине в мае 2020 года, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сократилось на 12,2%, тогда как в апреле падение достигало 16,2%, в марте - 7,7%, в феврале - 1,5%, в январе - 5,1%.

Напомним, в феврале Госслужба статистики изменила базисный год для расчета индекса промышленной продукции с 2010 на 2016 год, что привело к коррекции данных о промышленном производстве по итогам 2019 года: вместо падения на 1,2% его снижение теперь оценивается в 0,5%.