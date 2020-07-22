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Кабинет министров Украины создал Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности
15:43 22.07.2020 |
Данное решение было принято на заседании правительства в среду.
«Целью принятия акта является создание центрального органа исполнительной власти, ответственного за формирование и обеспечение реализации государственной промышленной политики в сфере стратегических отраслей промышленности», - отметил вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.
По его словам принятие этого постановления позволит обеспечить устойчивое развитие стратегических отраслей промышленности, создание новых рабочих мест, увеличение поступлений в государственный бюджет, развитие регионов, позитивную рыночную среду.
Назначение Уруского
10 июля 2020 года премьер-министр Украины Денис Шмигаль внес в парламент проект постановления о назначении Олега Уруского на должность вице-премьера, однако 13 июля этот документ был отозван.
16 июля Верховная Рада поддержала постановление №3842 о назначении Олега Урускоговице-премьер-министром - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.
Кто такой Уруский
Олег Уруский - доктор технических наук, профессор, лауреат государственной премии в области науки и техники. Академик Международной академии аэронавтики.
Родился в городе Чортков Тернопольской области 13 апреля 1963 года. В 1985 году закончил Киевское высшее военное авиационно-инженерное училище.
В 1993-1996 годах работал начальником управления в Национальном космическом агентстве Украины.
В 1996-2000 годах руководил управлением в аппарате СНБО. В 2000-2003-м занимал должность первого заместителя председателя Государственной комиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса Украины.
В 2005-2006 годах Уруский был первым заместителем министра промышленной политики Владимира Шандры.
В 2015 году возглавлял Государственное космическое агентство Украины. В апреле 2020 года Уруский стал директором инжиниринговой компании Прогресстех-Украина, которая предоставляет инженерные услуги, разрабатывает программное обеспечение для предприятий высокотехнологичных секторов экономики.
Основной партнер и заказчик Прогресстех-Украина - компания Boeing. Прогрестехгруп (Progresstechgroup) - международный холдинг со штаб-квартирой в Хьюстоне (штат Техас, США). Холдинг управляет рядом инжиниринговых центров в странах Европы и Северной Америки, имеет 12 офисов по всему миру.
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