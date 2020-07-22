Объем налогооблагаемого импорта вырос на 20% после падения в апреле-мае

Объем налогооблагаемого импорта, после падения в течение апреля-мая, начал расти в июне и достиг 3,64 млрд долл, что на 20% больше мая (30,3 млрд долл).

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

Всего за первое полугодие текущего года объем налогооблагаемого импорта на 12% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года ($ 21,93 млрд в 2020 и $ 25,03 в 2019 году.)

* Наибольшее падение налогооблагаемого импорта произошло в следующих товарных группах:

* Взрывчатые вещества; пиротехнические изделия; спички - 70%

* Руды, шлак и зола - 66%

* Летательные и космические аппараты - 61%

* Свинец и изделия из него - 58%

* Нити синтетические или штучные - 56%

Однако по отдельным группам товаров объемы налогооблагаемого импорта значительно выросли:

* Молоко и молочные продукты; яйца птицы; натуральный мед - 120%

* Трикотажные полотна - 112%

* Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубни - 62%

* Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия - 35%

* Готовые пищевые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков - 33%

Поступление платежей от импорта, собранных Таможней в июне текущего года, также вышли на докарантинний уровень. В июне они выросли до $1,03 млрд, после предыдущего падения до $ 0,84 млрд и $ 0,87 млрд в апреле и мае соответственно.