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Почти восемь тысяч украинцев задекларировали более миллиона гривень дохода
07:57 22.07.2020 |
По итогам кампании декларирования доходов, полученных гражданами Украины в 2019 году, почти 8 тысяч человек задекларировали доходы в размере более 1 миллиона гривень.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины.
Согласно сообщению, количество таких граждан возросло на 3 тысяч по сравнению с прошлым годом. При этом три человека отметили доходы в сумме более 1 миллиарда гривень, из них два жителя Киева и один - Днепра.
Всего миллионерами задекларирован полученный доход в сумме 68,3 миллиарда гривень и определены к уплате почти 2 миллиардов гривень налоговых обязательств.
Отмечается, что доходы свыше 1 миллиона гривень наиболее активно декларировали жители Киева - 40% от общего количества (3242 человека), Днепропетровской и Харьковской областей - 8% (616 человек) и 7,4% (593 человека) соответственно.
"Рекордная сумма своих налоговых обязательств к уплате в бюджет (по НДФЛ и военному сбору) определена жителем Киева. Он заплатит 304 миллиона гривень", - говорится в сообщении.
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