Розничный товарооборот в Украине в июне-2020 вырос на 1,4% - Госстат

Товарооборот розничной торговли Украины в июне 2020 года в сопоставимых ценах увеличился на 1,4% по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года, тогда как в мае падение составило 3,1%, сообщила Государственная служба статистики во вторник.

По данным Госстата, в июне по сравнению с маем-2020 розничный товарооборот вырос на 8,8%.

В январе-июне 2020 года по сравнению с январем-июнем 2019 года оборот розничной торговли также возрос на 3%.

Наибольший рост оборота розничной торговли предприятий (юрлиц и физлиц-предпринимателей) за шесть месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года зафиксирован в Киевской (на 11,5%), Запорожской (на 9,1%), Кировоградской (на 8,7%), Волынской (на 8%), Черниговской (на 7,9%), Днепропетровской (на 7,6%), Харьковской (на 5,3%), Полтавской (на 3,9%) и Луганской (на 3%) областях.

Госстат напоминает, что данные приведены без учета временно оккупированной территории АР Крым, г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.

